國安人員超買免稅菸　退役上校：最大漏洞在總統府警衛室

記者黃巈禾／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私9800條香菸，金額高達645萬元。針對國安人員超買免稅菸品，前國安局退役上校李天鐸23日受訪時表示，「國安在特勤這個系統裡面，最大的一塊漏洞，就在總統府警衛室」，總統任用的待衛長不當，造成下屬利用通關漏洞走私免稅菸。

李天鐸接受《東森新聞》訪問時表示，國安在特勤這個系統裡，最大漏洞就在總統府警衛室，「他也不受你督導，他也你叫他來任務訓練，他都拒絕，但是你看看從吸毒，從擦槍走火，從在裡面發生的營區喝酒，全都是總統府警衛室。」

▲李天鐸。（圖／翻攝自李天鐸軍事論壇）



李天鐸還說，「像我們在經國先生時代，經國先生從來不出去的，沒有這個問題，從李登輝開始出國，大家就說，因為是特殊通道，因為是無檢通關，所以幫我多帶兩條菸。好端端一個人訓練的好好的，送到了侍衛室就完了，那這根本就是個染缸嘛！這個從裡面就有問題！」

資深退休特勤人員表示，買免稅物品是行之有年的陋習，這陋習最早可追溯到前總統李登輝時代的大安警衛室，之後幾任總統，包括前總統陳水扁的玉山警衛室、前總統馬英九的中興警衛室，一直到這一次總統蔡英文的永和警衛室，幾乎成標準作業，就以馬英九任內最後一次出訪「久安專案」為例，歷來專案至少這些團購的免稅煙品隨便都有4000條起跳。

▲國安局少校警衛官吳宗憲。（圖／記者趙永博攝）

對於這次走私菸品案，蔡英文相當震怒，國安局人員紀律因這次走私事件受到撻伐，國安局長彭勝竹於第一時間請辭獲准。

國安私菸風暴第三天，總統府24日下午除了宣布新任國安局長由退輔會主委邱國正接任外，針對特勤涉案的追查進度也公開說明。總統府發言人丁允恭表示，這次超量購買免稅菸品行為，在總統蔡英文上任前就有相關情況，但詳細數字有待調查釐清。

面對國安私菸風暴越演越烈，蔡英文24晚間透過臉書表示，針對特勤人員大量購買免稅煙品之不當行為，會持續檢討，早上她已任命現任國軍退除役官兵輔導委員會邱國正主委，接任國安局局長。

蔡英文指出，邱國正有完整的軍事資歷，過去在軍中以「治軍嚴謹」聞名，也是台灣第一位獲選列入「美國陸軍戰爭學院名人堂」的將官，她會全力支持邱局長整飭國安局，強化人員紀律，確保國安局能具體落實政策要求，因應種種國安挑戰。

蔡英文強調，所有的制度與慣習，不是「行之有年」就代表合法、合理，國安局雖然涉及機密保護和國家安全，但絕對不該成為迴避監督、違背法令的理由，「我的立場非常清楚，依法行政是國家安全的必要條件。全面檢討現有制度，嚴格整頓人員管理，就是我對國安團隊的命令。」

▲國安人員偷渡免稅菸數量。點圖可放大（圖／ETtoday整理製表）

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