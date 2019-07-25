林濁水酸韓國瑜「9件事」全都是被動的　救災神隱也是不得已

▲韓國瑜。（圖／地方中心攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市長韓國瑜日前聲稱將受邀赴日本參訪，未料，卻被日台交流協會打臉。對此，民進黨前立委林濁水在臉書酸韓國瑜「凡事被動」是個「被動高手」能力無人能及，並列舉出共9項事蹟。

林濁水說，韓國瑜選總統是被動，求哈佛讓他去演講是被動，進中聯辦是被動，凱道上台演講是被動，農舍違規是被動，當立委整個會期不質詢是被動，初選沒收辯論是被動，現在求日本讓他去訪問又是被動，當然，救災神隱不用講也是被動，是不得已的。

林濁水表示，韓國瑜天性雖然過動但是也凡事被動，還大讚他，好一個安排讓自已凡事陷於「被動」高手，「安排被動事宜真是出神入化，能力無人能及，是傑出的超級被動型的超級過動性格。」

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