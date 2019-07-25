藍營控涉私菸案　陳菊辦公室回批抹黑：不道歉就採法律行動





▲陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私9800條免稅香菸引發軒然大波，國民黨立法院黨團25日指控總統辦公室、秘書長陳菊辦公室同仁涉入，要求陳菊下台負責。對此，陳菊辦公室發聲明指出，國民黨團造謠抹黑，請立刻澄清道歉，否則將採取法律行動以昭公信。

陳菊辦公室25日中午發聲明指出，24日有網路謠傳國安局特勤人員吳宗憲為陳菊人馬，並不實指稱照片中藍健菖議員為吳員，完全是無中生有的造謠抹黑，已報警並準備提告，呼籲網友切勿轉傳，以免觸法。

另外，針對國民黨立法院黨團25日召開「國安私菸替死鬼，府高官神隱卸責？」記者會指控陳菊辦公室涉入走私香菸案，陳菊辦公室回應，「此為造謠抹黑，請立刻澄清道歉，否則將採取法律行動以昭公信。」

▲國民黨團「國安私菸替死鬼，府高官神隱卸責？」記者會。（圖／翻攝自國民黨立法院黨團臉書影片）

國民黨立院黨團25日召開記者會，國民黨立法院黨團總召曾銘宗提到，走私菸案應該重新定位，是「總統府」走私香菸，因為包括從採購、文書、隨專機入境、貨車安排等等，都是總統府高層和侍衛室官員所為，而侍衛長從來無需向國安局報告，而是向總統及總統府秘書長負責。

曾銘宗質疑，免稅品根本是高層默許下夾帶進入車隊，官邸警衛室主任恐怕也知情且涉入，涉嫌圖利罪，恐怕總統辦公室、陳菊辦公室同仁都有人參與，要求陳菊下台負責，總統蔡英文公開道歉。

其他人也看了這些...

► 總統府證實：檢調昨晚搜索總統官邸旁特勤人員宿舍

► 私菸案關鍵人物曝光 調查局漏夜偵訊12小時移送北檢複訊

► 追查國安局私菸案！黃國昌親赴桃機 訪查國賓門、專機裝卸貨路線

更多政治熱門話題...

► 國安人員超買免稅菸 退役上校：最大漏洞在總統府警衛室

► 誤會大了！日台交流協會打臉韓國瑜 「沒主動邀請訪日」

► 「衝洞市長」別作秀！看韓國瑜爬樹 黃捷酸：不如記得寫公文