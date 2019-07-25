美中貿易談判30日上海展開　陸外交部「跳針式」回應了

▲中美貿易代表將在本月30日於上海展開經貿磋商。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

美國白宮24日發聲明指出，依照川普總統的指示，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）29日將與代表團前往上海，針對一連串經貿議題進行談判，會談預計30日開始，為期2天。有記者提問，為何舉辦地點辦在上海而非北京？大陸外交部發言人華春瑩對此回應，「具體安排，請去詢問主管部門。」

她表示，「中美經貿高級別磋商雙方團隊通了電話，就落實兩國元首大阪會晤共識及下一步磋商交換了意見；我理解，雙方磋商團隊保持著溝通。」

不過當記者問道，「外交部是否能證實磋商即將展開一事？」、「大陸商務部部長鐘山將首次加入談判，消息是否正確？」、「為何在上海舉行？有沒有什麼象徵意義？」華春盈卻只是跳針式地回答，「中美經貿磋商具體安排，請向主管部門了解。」

▼大陸外交部發言人華春瑩24日主持例行記者會。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

外媒報導，一名美國政府高級官員表示，此次會談將涉及對重點問題的廣泛討論，「預計不會帶來重大突破。」另一名官員則說，中方要求會晤地點選在上海而不是北京，尚不清楚原因為何。另外，外界也推測，鍾山加入磋商是想確保中國鷹派的觀點能完整呈現。

據悉，鍾山曾說，美方對中方挑起經貿摩擦，違反世貿組織原則，是典型的單邊主義、保護主義，「中方要發揚鬥爭精神，堅決維護國家和人民利益，堅決維護多邊貿易體制。」