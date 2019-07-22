針對貿易談判釋善意！新華社：陸企計畫開始加購美國農產品

▲美國總統川普與中國國家主席習近平在日本G20峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸官媒《新華社》昨（21）日指出，中美雙方正在落實大阪峰會期間會晤所達成的重要共識，「為了滿足中國消費者需要，有關中國企業有意繼續自美國進口部分符合國內市場需求的農產品。」中方有關部門則表示，希望美方與中方相向而行，切實落實美方有關承諾。

這項訊息也透露中方針對貿易談判先向美方釋出善意。《新華社》報導，近期，美方宣布對110項中國輸美工業品豁免加徵關稅，並表示願意推動美國企業為相關中國企業繼續供貨。雖然文內並未明確指出「相關中國企業」是誰，不過香港《南華早報》點名，這明顯是在說華為。

《華爾街日報》（WSJ）報導，美國商務部也在官方網站證實這項消息，只要在不威脅國家安全的情況下，商務部會給美國企業批出向華為供貨的許可證。華為方面則尚未對此事作出回應。

▼中美貿易談判將持續進行。（圖／路透）

中國有關方面表示，已經有有關中國企業根據國內市場需要，向美國出口商就採購農產品詢價，並根據國務院關稅稅則委員會相關規定，申請排除對擬採購的這部分自美進口農產品加徵的關稅。國務院關稅稅則委員會將組織專家對企業提出的排除申請進行評審。

據悉，美國總統川普與中國國家主席習近平會面後表示，中國承諾會向美國購買農產品，作為貿易戰停戰的條件之一，美國則暫緩對於超過3000億美元中國商品加徵關稅的計畫。目前中美雙方高層已恢復通話，貿易協商將持續進行。