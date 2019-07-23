美媒：中國簽「秘密協議」進駐柬埔寨基地　陸外交部回應了！

▲美國官員透露，中柬簽署秘密協議，取得雲壤海軍基地部分使用權 。（圖／翻攝自Jeremy Page 裴杰推特）

記者朱世凱／綜合報導

據《華爾街日報》報導，一名匿名美國官員透露，中國今年已經與柬埔寨簽訂了一項秘密協議，取得了柬埔寨位於西南方雲壤（Ream）海軍基地的部分使用權。柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）對此表示，「沒有這樣的事情發生，這根本是假新聞！」大陸外交部發言人耿爽則說，不要過度解讀中柬之間的正常合作。

這名匿名美國官員指出，位於暹羅灣的雲壤基地佔地190英畝（約76.9公頃），碼頭可提供10多艘巡邏艇停靠，中國計畫在此新建2座碼頭，分別給中國與柬埔寨使用，而且可能挖深港口，以利中方的大型艦艇來停靠。

另外，中資企業也正在雲壤西北方約40英哩（約64.4公里）的七星海（Dara Sakor）興建一座長達99年租約的大型機場，如果中國利用雲壤海軍基地，與附近機場執行軍事行動，那麼北京在爭取南海主權與經濟利益、進一步將觸角伸向戰略要道「馬六甲海峽」、威脅東南亞地區美國盟邦等方面的能力都將大大提升。

他再指，「一旦中國決定武力犯台，那麼共軍在柬埔寨和南海所部署的軍力，恐怕會讓美國馳援台灣變得複雜許多。屆時，部分美軍需要取道馬六甲海峽，或是南海外圍海域。」

▼柬埔寨王國首相洪森。（圖／達志影像／美聯社）

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）知道此事後表示，「允許外國軍隊入駐柬埔寨軍事基地有違憲法，我們絕對不會允許這種事發生。」據悉，洪森去年也曾否認柬埔寨有任何建造中國軍事基地的計劃。

大陸外交部發言人耿爽則說，「據了解，柬埔寨方面已經對此事予以了否認。中柬是傳統友好鄰邦，雙方在各領域開展了全面合作。雙方的合作公開透明、互利平等，希望有關方面不要過度解讀。」

中國國際問題研究院副研究員唐奇芳表示，「從中國的角度來說，這不符合我們的外交政策；西方媒體不斷炒作這一傳聞，是因為他們看不慣中國和柬埔寨、和東盟的關係越來越密切。再加上在西方特別是在美國，冷戰思維越來越濃厚。在這種背景下，他們就渲染『中國威脅』，企圖離間中國和柬埔寨以及東盟之間的關係。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）