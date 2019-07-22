中企首度詢價美國農產品　陸媒：下一輪磋商有望在8月重啟

▲下一輪中美貿易磋商有望在8月重啟。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

美國日前宣布，豁免中國110項輸美產品的關稅，並且願意推動美企繼續為中國企業供貨。據悉，在6月底大阪「川習會」後，已有相關大陸企業根據市場需要，向美國出口商就採購農產品詢價。陸媒分析，新一輪中美貿易磋商已越來越近，有望在8月登場。

據《新華社》報導，中美雙方目前正在落實，兩國元首在大阪峰會期間所達成的共識；除了美方宣布免加徵關稅外，相關中國企業也根據國內市場需要，向美國出口商就採購農產品詢價，並根據國務院關稅稅則委員會相關規定，申請排除對擬採購的這部分自美進口農產品加徵的關稅。

報導指出，從採購農產品方面來看，雙方都正在小心地相互釋放談判誠意，在大阪峰會期間，兩國元首也同意「在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商」，不過美方卻在5月時，試圖逼迫中方導致磋商暫停，如今要再度重啟所要面臨的首要問題就是，如何營造合適的氛圍，才能顯現出「平等和相互尊重」。

▲美國政府9日宣布，豁免大陸110項輸美產品的關稅。（圖／路透社）

此外，報導提到，雙方對外釋放的消息都在暗示磋商重啟的可能性，而中美雙方也曾在9日和18日通話，還發布簡訊，增加「下一步磋商」的表述，這也意味著，兩邊已開始就重啟磋商的具體安排交換意見。

新華社表示，由於考慮到每年8月份都是各國的暑期休假時間，許多公務活動安排在這個時期舉行的情況較為少見，「若近期形勢沒有出現重大變化的話，那離雙方重啟磋商的日子可能不遠了，預計在8月進入暑期休假前就會登場。」