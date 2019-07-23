老爸太兇！小四童扮成媽找專家「訴苦」：想找人教他怎麼當爸

▲男童扮成媽媽找專家訴苦。（示意圖／pixabay）

記者何文君／綜合報導

浙江杭州一名林姓女子21日發文分享，就讀小學的兒子俊俊（化名）竟冒用她的身分向「教育專家」訴苦，並和對方討教如何教育小孩；一問之下才知道，兒子因覺得爸爸平時太兇了，想要透過教育專家的說法來「教教爸爸怎麼當父母」，異想天開的做法讓林女聽了哭笑不得。

綜合陸媒報導，小學四年級的俊俊透過電話手錶的號碼申請了一個微信帳號，近日和同學聊天時透露，爸爸經常的責備讓他很煩惱，「我就覺得我爸的教育方式有問題，但是我又說不過他。」於是決定找個教育專家，來「教育一下」爸爸怎麼做父母！

隨後俊俊在網路搜尋了「家庭教育問題」的關鍵字，找到一位教育專家並互加微信，一開始還擔心對方發現他是小孩，便假扮成「媽媽」的語氣，細數自己所遭遇的教育衝突，雙方一聊就聊了3小時，欲罷不能。從對話截圖可見，俊俊描述了自己做作業時遇到的困難，也指出爸爸太嚴格的問題，對此專家都詳細給予解答，還教育「媽媽」應該要多和孩子溝通、尊重孩子的個性發展。

▲男童上網找到教育專家，希望能「教爸媽怎麼當家長」。（圖／翻攝微博／頭條新聞）

事後俊俊認為這名教育專家非常了解小孩，獲得的建議「不能只有我看到」，決定把聊天記錄發送給媽媽。林女看了之後哭笑不得，一問之下才知道，兒子覺得爸爸太兇，處處在和他作對，明明自己喜歡游泳，爸爸卻不准，反幫他安排足球課，覺得太曬不想上課，還會被責備「別人都行，為什麼你不能吃苦。」且爸爸動不動就體罰，隨手拿了衣架就打，讓他越來越害怕。

▲教育專家認真給建議。

俊俊爸媽事後表示，「教育專家」說的話也不無道理，但在實際情況下，真相並非像孩子說得那樣片面，父母也並非不講理。對此兒童教育諮詢師指出，從中可看出俊俊很聰明，會想辦法解決自己的困擾；不過從孩子選擇在網路尋求幫助來看，確實和家長平時的溝通不夠，適當的交流與關心，才能更有利於親子關係發展。