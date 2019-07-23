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180cm冷氣師傅洗冷氣！客戶答謝「下一句」超害羞　網笑歪：洗到一個女友

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▲▼冷氣師傅收到客戶「感謝」，害羞傻了。（圖／翻攝自爆廢公社、取自Picjumbo）

▲冷氣師傅收到客戶「感謝」，害羞傻了。（圖／翻攝自爆廢公社、取自Picjumbo，下同）

網搜小組／董美琪報導

一名男網友擔任冷氣師傅，因到新莊幫客戶洗冷氣，沒想到事後卻收到一封LINE訊息，上頭寫著冷氣洗完真的變涼了，但「下一句」卻讓冷氣師傅看呆了，不知怎麼回應。網友看完紛紛笑翻表示，「敲碗後續！」

這位冷氣師傅在「爆廢公社」po出一張對話紀錄截圖，上頭寫著「師傅您好，我是新莊陳小姐，上次你幫我洗的冷氣變很涼很冷」。

請繼續往下閱讀...

原po看了很開心回應，「哈哈，一定要的阿，花錢一定要有效果的」。沒想到接下來這句卻讓他看傻，「我想請問師傅，您單身嗎？我想介紹我女兒給你認識，上次看你身高180幾，她應該喜歡，她剛好也單身，你們要不要認識一下？」

他看完一時不知怎麼回覆，只好貼一張「呆滯狀態」貼圖，師傅在「爆廢公社」笑說，「每天去不同客戶家，終於有福利？」

他寫道，自己當天去沒有看到屋主女兒，目前也沒拒絕，「我也3年才第一次遇到哈哈」，甚至還說自己遇到更誇張的，「我真的遇過去洗冷氣，一個小姐洗澡到一半裹毛巾出來開門的，也不怕我看……。」

網友看玩紛紛笑倒，「叫陳小姐先傳照片」、「我是冷氣維修的，我怎麼都沒遇過（羨慕）」、「是不是想免費修冷氣！」、「我要改行修冷氣了」、「其實是他們不想再花洗冷氣的錢了」、「師傅，我的冷氣也要修理」、「靠X，我洗冷氣怎麼都沒遇過」、「 明天改行」、「有收學徒嗎」、「後續呢？」

▲▼冷氣師傅收到客戶「感謝」，害羞傻了。（圖／翻攝自爆廢公社、取自Picjumbo）

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關鍵字：洗冷氣,冷氣師傅

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