「七爺八爺要我帶哨子」 　桃園男騎萬壽路真發揮作用：謝謝大二爺保佑

▲萬壽路為桃園市的重要幹道之一，東接新北市新莊區丹鳳，穿越龜山區迴龍、嶺頂山區及市區到桃園區，全長11公里。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園市一名網友分享揹起自己刻的七爺八爺出門，「突然閃過一個念頭，我很清楚是七爺八爺要我帶哨子」，沒想到之後哨子真的發揮作用。他也提醒萬壽路是「三岔路」的危險路段，這兩周往南騎兩趟都遇到車禍。其實萬壽路是2017年「全台三大要命路段」之一，不僅坡度大、彎角多，曾在一年內發生上千起車禍，更奪走9條人命。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，當下也不多想，反正哨子放口袋也不占空間，就出門往新竹；騎到快到萬壽路口時，又閃過一個念頭「要我放慢，我也不疑有他減速。就在三岔路口時，蹦的一聲，一個機車騎士車禍滿嘴鮮血。」

請繼續往下閱讀...

原PO急忙下車幫忙，口袋中的哨子發揮作用，趕快先協助指揮交通，也引領警察到場處理，「很多時候我出門會多帶東西，我也不會去多想，因為兩位將軍有指示就照做。」

▼原PO所說的萬壽路「三岔路」是指萬壽路一段、三興路口。（圖／翻攝Google Map）

「香⋯都在拿、都在拜，那助人更是應當該做的。」原PO表示，路程上有小耽擱沒關係，因善事多做也是行善緣，這比繞境湊熱鬧更重要，雖不是幫上什麼大忙，但真心希望傷者能脫離險境。

原PO也提醒，萬壽路是危險路段，這兩周往南騎兩趟都遇到車禍，且都鄰近三岔路附近，先不管是不是抓交替，在靠近此路段真的要小心駕駛。

原PO說，三岔路地形原本就會有路煞，一旦車禍非同小可，「很謝謝大二爺保佑，讓我安全回家還能在路上助人，這趟旅程收穫很多。」

▲▼原PO說，「很謝謝大二爺保佑，讓我安全回家還能在路上助人。」圖為新竹都城隍廟的大二爺、范謝將軍。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

原PO也補充表示，其實以前看到事故也會怕，因遇過斷肢狀況，但後來都灌輸自己「沒時間怕，救人要緊，如果因為怕沒人幫忙，嚴重的可能就走了⋯⋯不如當一個雞婆又大膽的人，先協助再說。這對自己來說，我覺得也是修行的功課。」

有網友留言，聽聞這起車禍事故滿嚴重；原PO回，「很嚴重，幫忙都是小事，加油站人員也很熱心，提供三角錐。」其他人說，「那段路是桃園出車禍最高的地方」、「那裡一直都是危險路段，再過去一點往迴龍的山路，也是死亡率很高的路段」、「七爺、八爺對您很疼愛，您的善心也做了善舉，真的功德無量」、「感謝兩位將軍，也感謝有你」。

萬壽路為桃園市的重要幹道之一，東接新北市新莊區丹鳳，穿越龜山區迴龍、嶺頂山區及市區到桃園區，全長11公里，共分為一到三段；該路是2017年「全台三大要命路段」之一，不僅坡度大、彎角多，曾在一年內發生上千起車禍，更奪走9條人命。至於原PO所說的萬壽路「三岔路」是指萬壽路一段、三興路口。