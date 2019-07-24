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凌晨包車1200到家！閨蜜蹭車「妳付1千，我付200」神邏輯　九州玩7天看清了

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▲日式庭園經典──仙巖園。（圖／shutterstock.com提供）

▲在南九州的仙巖園可以遙望櫻島火山的英姿。示意圖，與本文無關。（圖／shutterstock.com提供）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

「是不是真朋友，一起旅遊就知道。」一名女網友上周和兩位朋友到九州自助遊7天，旅程中從分錢、吃東西、一直到相處互動上，她終於看清對方的為人；更誇張的是，其中一位的家人臨時無法接機，所以和她一起搭乘事先訂好的包車，沒想到閨蜜竟只想付「加收的200元」，讓原po不禁感嘆，「那一刻，我後悔沒把妳留在機場。」

女網友在dcard提到，日本的飲料販賣機讓她非常心動，當看到各種美麗的包裝時，就會忍不住想投，而其中一位閨蜜也很喜歡，但整整7天都喝她買的，「我盡量委婉的表達，希望她想喝自己買，但她堅持不渴只喝幾口就好。」

請繼續往下閱讀...

再來是「分食」的問題，她們不論章魚燒、牛肉串、關東煮等街頭小吃，一律分得清清楚楚，原po不禁無奈，「不是指錢，是指食物。我看到被戳爛的章魚燒跟被撕爛的肉屑，直接請她們兩個對分就好，我不吃。」

▲日本旅遊、販賣機。（圖／記者陳亭伃攝）

▲日本販賣機相當多元。（圖／記者陳亭伃攝）

當然，每天令她最疲憊的就是「分錢」，由於旅程中，常會有合買蛋糕、點心、小吃的情況，所以經常得算錢，加上日本8%的消費稅，導致價格都有不乾淨的尾數，再碰上除以3實在麻煩，於是原po提議「公用錢包」，但立刻被拒絕，所以她們之間就不斷上演，「對方給5塊日幣，她必須想辦法找2塊」等類似的事情。

最扯的還在後頭，因為她們回程班機到台灣已經凌晨1點多，女網友不想麻煩家人，所以老早就訂好機場接送服務，而兩位友人則都有家長來接，結果在九州的最後一晚，其中一位友人的家人告知，可能無法去接機，當時她好心問要不要一起搭車，但對方只說了「再看看，搞不好還是可以接」，怎料到桃機準備分開時，友人竟一副理所當然的模樣問，「喂！妳沒有幫我訂喔？」

▲桃園機場榮獲國際四重環保認證

▲桃園機場。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

當下，女網友滿頭問號，但仍迅速打給司機詢問，而運將表示沒問題，並報價「夜間接機1000，因為另個地址（她家）比較遠，要多收200，一共1200」。

後來原po的家先到，於是掏出600元付車錢，沒想到友人竟高分貝質問，「為什麼妳拿600元？妳不是應該付1000元嗎？因為多加我所以變1200，我付200呀！」一席話讓她瞬間燃起一把火，不禁暗自在心裡怒喊，「我可以多付1200把妳送回去嗎？那一刻，我後悔沒把妳留在機場。」

網友們看完紛紛替她抱不平，「不是應該是妳500她700嗎？」、「看清也好。遠離她們吧」、「車錢那邊真的太扯」、「笑死，她邏輯怎麼了？妳就當她腦袋不好吧」、「機場那個太誇張，叫她自己等計程車啦」、「你朋友好噁心」。事後，原po也回應，自己堅持付600元，讓司機趕緊送走她。

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關鍵字：九州,蹭車,包車,朋友,閨蜜,機場接送,神邏輯,厚臉皮,dcard

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