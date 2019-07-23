市場買菜！妹子急拍肩「妳大便掉了」　真相惹笑萬網...原來超多人在用

▲菜市場示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台南一名女網友昨天貼「三伏天敷貼」時，不禁想起去年發生的糗事，當時她貼完直奔市場買菜，怎料因天熱流汗，藥丸竟從貼布縫隙掉出來；結果一旁的熱心妹子見狀，以為她拉肚子，急忙上前提醒「妳的大便掉了」，害她瞬間超尷尬，趕緊解釋清楚。

Jojo Wang向《ETtoday新聞雲》記者提到，由於本身有過敏體質，所以去年她到安南醫院中醫部求診，並第一次嘗試三伏天療程，「我和女兒一整年真的沒感冒，而且異位性皮膚炎範圍有縮小，所以『忍辱』今年續貼」。

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▲看起來真的和OO蠻像的。（圖／Jojo Wang授權引用）

而「忍辱」背後其實有段哭笑不得的故事，Jojo Wang表示，去年療程期間，她貼完順道去市場買菜，結果天氣熱一直流汗，貼在腰背上的藥丸竟從貼布縫隙掉了下去。

那時，有位小姐匆匆走到她身邊，緊張地說「小姐，妳的大便掉出來了，是不是拉肚子？要去看醫生嗎？」而她往後方地板一看，「夭壽！掉下來那藥丸還真像大便」，於是連忙解釋來龍去脈。

有了前車之鑑，Jojo Wang這回改成晚上貼，這樣就算在家掉了，也不會讓人誤會，不過有一點讓她十分好奇，「我三伏天藥丸的大小，壓扁過會太大顆嗎？大家貼的都像羊大便，差不多一般膠囊的大小，只有我的像小湯圓」。

▲比硬幣還大。（圖／Jojo Wang授權引用）

po文一出，狂吸上萬人按讚，網友們不禁笑回，「我看診的中醫都會用大塊的貼布貼著，不會掉」、「我兒子也發生過，掉在補習班，大家以為誰偷放大便」、「我有貼過，衣服沾到真的像大便」、「這個貼了之後，建議不要到處走動，因為膠布本身遇到水就會開始脫落，所以貼完建議直接回家休息啦~」、「小姐...妳屎掉了」、「一條的真的很像大便」。

「三伏天穴位敷貼療法」是針對冬天較容易發病的氣喘、過敏性鼻炎等疾病，在夏季做預防性治療，包括成人哮喘、老年性慢性支氣管炎、肺氣腫，都可經由此法改善症狀。若能連續敷貼3年，過敏症狀改善率能達到80%。

▲中醫三伏貼的「冬病夏治」概念也是一種預防醫學。（圖／台中慈濟醫院提供）

洪崚育醫師指出，「三伏天」是指夏至後「初伏」、「中伏」、「末伏」的3個特定日子，三伏相距10天，趁著日照最長、人體陽氣最旺盛之際，藉由穴位敷貼熱性中藥，打開身體穴道孔竅，讓藥物透過經絡直達病處，引出深伏於體內的寒氣。

洪醫師也進一步表示，三伏天期間進行完整3次療程即可，建議第1次敷貼最晚7月20日前完成，之後每隔一周1次，敷貼時間為2-4小時，建議持續3年，可搭配冬季三九天來加強療效。