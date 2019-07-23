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他洗腦「不生孩=現賺500萬」！網正反激戰　養兒開銷算式曝光...驚呆年輕人

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▲苗栗縣政府響應中央推動公共化教保服務政策，準公共幼兒園數大幅成長，共提供3904名額，以減輕家長經濟負擔。（圖／記者黃孟珍攝）

▲光幼兒園的學費就很驚人了！（示意圖／記者黃孟珍攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「養小孩到底得花多少錢？」現在許多年輕夫妻不願、甚至不敢生小孩，很大原因就是花費太高，從出生到成年幾百萬跑不掉。一名網友日前發文感嘆，層出不窮的社會案件，讓他覺得養小孩根本沒好處，同時認為「不生=現賺500萬」，一席話引發正反熱議，還有人不禁吐槽，快還爸媽500萬。

網友在PTT提到，曾看過文章說，一個小孩到大學畢業要約500萬元，以前他沒什麼想法，但現在覺得養小孩實在沒好處，「一堆爭家產的、殺父母的負面新聞，養兒防老的關念似乎已不適用，自己如果要離開人世，我會把剩餘財產的一部份給親友幫忙辦後事，一部份給自己信得過的慈善單位；另外，也會簽署器官捐贈同意書，捐出器官給更多需要幫助的人做功德」。

請繼續往下閱讀...

▲▼高雄男1年結21次婚！7年戀遭阻「刀插下顎」準岳母亡　19歲女聽訊崩潰。（圖／翻攝臉書）

▲高雄弒母案震驚社會。（圖／翻攝臉書）

他認為，養小孩還要花時間陪伴，研究股票的時間勢必會變少，「有時看錯方向，賠個幾千我都會安藯自己說，其實我已經先賺500萬了，賠這幾千根本不算什麼。」

對於這個看法，一部分網友相當贊同，表示「養小孩一直都是負債阿，那種希望小孩以後能陪伴或是回饋的，生小孩的初衷就錯了」、「我認同，這樣小孩的人生很可憐。把自己照顧好，後半輩子規劃好比較實在」、「沒錯，生小孩是有錢人的專利，8+9只顧自己爽很自私」。

但也有很多鄉民抱持反面態度，「真正當了父母根本只希望小孩健康就好，在這邊嘴還不如去體驗看看」、「就跟沒抽菸現賺一台賓士一樣啊，所以你的賓士呢」、「這種言論，你還是乖乖在家洗洗睡吧，別生別生...生了也是複製身心貧窮」、「只有窮人會這樣想」、「養小孩很累，但回報是心理上的滿足，我養兩個一點也不後悔」。

▲▼畢業，畢業生，大學。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

其實，之前就有親子網站《媽咪拜》分析估算，一個孩子至少要花多少錢？首先假設孩子抽中公立幼兒園，高中、大學也都考上公立學校，並且是住在家裡、沒外宿的情況，加上從來不補習、不上安親班，重點是物慾也不強。

若每個月伙食費算4000元，18歲以前就要花掉86.4萬元，再加上保母托育費用3年54萬元、幼稚園學雜費54萬元、國小學雜費6萬元、國中學雜費3萬元、高中學雜費4.8萬元、大學學雜費20萬元，以上所有費用加起來共228.2萬元。

▲▼養小孩花費。（圖／記者魏雅芬攝）

▲此表是假設孩子從小到大都讀公立學校。（圖／實習記者黃可昀製表）

另外，如果把懷孕時期的產檢費、產後住院費、坐月子開銷、嬰兒用品、醫療費、文具費、書籍費、水電帳單、保險等，各種零碎開銷也算進去，加起來早就超過200萬元了。

當然，這個只是最基本估算，從小到大完全沒補習或買參考書，同時又一路念公立的情況，以現在來說實在不多見，況且完全不帶孩子出遊，或買喜歡的東西，也是不可能的。

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▼如果孩子大學外宿、補習等等，費用更加可觀。（示意圖／視覺中國）

▲▼學生,孩童,國中生,寫作業,小學生。（圖／視覺中國）

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關鍵字：養小孩,生孩,家長,養兒防老,幼兒園,花費,夫妻,PTT

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