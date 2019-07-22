開戶需填年薪！他好奇女行員是否「更容易鎖定高富帥」　網點破關鍵打臉

▲銀行女行員示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

每次去到銀行櫃檯，坐在裡頭的職員通常都是女性居多；一名網友就因此好奇，想知道這些女職員，是否會因為工作的關係更容易鎖定條件好的異性。不過對此大部分的網友都認為機率不高，點出關鍵打臉原PO。

「女銀行職員是不是蠻容易找對象啊？」一名網友在PTT男女版發文，他表示前陣子去銀行開戶，一進去就嚇到，原因是幾乎每個櫃台的職員都是女性，雖然有比較資深的，但年輕的妹子也不少。

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原PO表示，開戶的過程中，申請人需要填寫公司名稱和大略的年薪，如此一來，這些女職員會遇到各行各業的男性，也可藉由這些資料篩選出條件較好的一群，「通常是指高富帥」。他認為工作遇過這麼多客戶，總會有些火花，好奇在銀行工作的女性是否比較容易認識心目中理想的對象。

▲ 女行員透過在銀行的工作，真的能比較容易鎖定對象嗎？（圖／本報資料照）

然而，這樣的說法很快就被大部分網友點出關鍵打臉，「照您這麼說，體弱多病的女性很容易當醫生娘呢」、「認識跟交往中間差了一個銀河系」、「有錢人幹嘛自己跑銀行？」、「我爸開公司，都請秘書去欸」、「有錢的去銀行幹嘛？經理自己會帶文件來家裡」、「想太多了吧」。

另有網友則是表示，根據自己的經驗，銀行女職員嫁給同業的的人似乎還比較多，或是男職員有更多機會認識異性而已。

不過也有人指出，認識條件好的人也不無可能，「其實是真的蠻多公司老闆娘會來介紹兒子的」、「有陣子家裡沒大人，就幫忙家裡的公司跑下銀行。之前自己去都是公事公辦，幫家裡跑的時候就被銀行行員約著吃晚餐」。

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