看小丸子搬午餐！他勾回憶「抬湯桶超危險」　網曝最噁1件事：那道菜絕不夾

▲國中小學校幾乎都有營養午餐。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位網友日前在看日本卡通的時候，其中值日生搬午餐的一幕，讓他想起國小、國中抬午餐的日子，忍不住直呼莫名其妙，因為如果弄倒一般飯菜就算了，不小心打翻熱湯根本超危險，有些在三、四樓的班級就更不用說了。原PO便問卦「大家以前在學校有搬過飯菜嗎？」話題意外吸引其他人討論。

這位網友在PTT的Gossiping板上表示，他在看《櫻桃小丸子》的時候，突然想到以前國小、國中也要值日生去搬營養午餐，「先不說永遠洗不乾淨的把手，搬完手都很臭，現在想想真的是莫名其妙」。

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原PO接著指出，一般的飯菜就算了，打翻也不會怎樣，頂多被同學嘴個一兩天，「可是如果是熱湯打翻，根本超危險啊！更不要提有些班級在三四樓」，最後則問，以前大家有沒有在學校搬過午餐。

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▲午餐時間一到，值日生就要去抬餐桶到班上。（示意圖／記者謝婷婷攝）

貼文勾起許多人的回憶，「偷吃水果偷吃喜歡的菜」、「趁隔壁班體育課撈光他們的排骨」、「國中推過餐車」、「以前抬菜因為力氣小常常打翻，然後再把菜抓回去，中午那道就不夾」、「我會先偷吃雞塊」、「比較常發生的是蓋子在推車的過程震落，所以都要看好蓋子。」

不少網友則是對原PO想法相當有感，「都沒人要抬湯，因為最重」、「而且抬餐還不能坐電梯QQ，簡直奴工」、「湯都會濺出來，好幾次鞋子襪子都溼，樓梯都是湯湯水水，噁心又危險」、「中午搬飯菜根本奴工，老師們都爽爽在旁邊看」、「抬餐桶搭電梯遇到老師會被ㄎㄅ說電梯會有臭味。」

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