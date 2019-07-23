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拿新配眼鏡！老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚　驗光師解答...推翻超多人習慣

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▲▼眼鏡妹,正妹,看書,閱讀,讀書,念書（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名網友日前去眼鏡行拿新配眼鏡，過程中老闆熱心提醒，眼鏡布不要拿來擦拭眼鏡，一席話徹底顛覆他長久以來的習慣，忍不住發文求解。其實，這個問題之前就有驗光師解答，若用眼鏡布來擦，只會適得其反，越擦越模糊而已。

網友前天在PTT八卦版說道，「前幾天去配眼鏡，老闆今天叫我去領。然後他還跟我說，眼鏡布只是裝飾品，最好不要真的拿來擦眼鏡，如果眼鏡髒要擦的話，拿衛生紙來擦就可以了。哇草...這到底是怎麼回事？怎麼跟我的理解不一樣。」

請繼續往下閱讀...

事實上，眼鏡布的作用，僅是避免眼鏡與眼鏡盒產生磨損，由於造價低廉，大多作為贈品附送給消費者，而且它纖維間隙較大，長期下來會積許多灰塵，所以用眼鏡布擦，只會造成鏡片磨損，然後越擦越模糊。

▲眼鏡（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原來用眼鏡布擦會傷鏡片。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

驗光師就示範正確擦眼鏡的方法，首先將少許清潔精滴在眼鏡上，接著拿自來水沖洗，同時用手輕輕擦拭，再以乾淨、柔軟的紙巾裹住，等吸乾水分後，把眼鏡放在通風處晾乾即可。

對此，鄉民也分享自己的作法，「沙拉脫洗一洗，再用擦手紙巾把水吸掉」、「都洗澡時用沐浴乳順便洗掉油再用衛生紙擦，實際戴也看不出有痕跡，這樣弄眼鏡也是戴快10年了」、「要用面紙啦，衛生紙不太優，用肥皂水洗然後擦乾就好阿」。

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關鍵字：眼鏡,眼鏡布,眼鏡行,驗光師,PTT

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