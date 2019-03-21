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「養一個孩子200萬？」　一張表看怎麼榨乾雙薪家庭

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▲女童,小學生。（圖／CFP）

▲現在很多夫妻考量到經濟因素而不敢生小孩。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

台灣人口即將邁入負成長！少子化導致社會結構出現改變，學校招生、勞動力、經濟效益、扶養比等等都會受到影響。許多年輕夫婦不願意生小孩的很大因素是「太花錢」，有親子網站就估算，養一個孩子從出生到成人至少要花掉200萬元，而且這還不包括醫療費、治裝費、產後開銷雜費等等，讓不少新手爸媽看了都心驚驚。

▲嬰兒。（圖／免費圖庫PAKUTASO）

請繼續往下閱讀...

▲光懷孕時期就已經要花掉一大筆費用。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

據《媽咪拜》分析，現代不少夫妻會擔心養孩子成本太高，所以就不敢生小孩，並進一步試算了一下到底要花多少錢來養孩子。首先假設孩子抽中的是公立幼兒園，高中、大學也都考上公立，並且是住在家裡沒外宿，而且從來都不補習、不上安親班，物慾也不強。

那麼1個月伙食費如果算4000元，到18歲以前就要花掉86.4萬元，還有保母托育費用3年54萬元、幼稚園學雜費54萬元、國小學雜費6萬元、國中學雜費3萬元、高中學雜費4.8萬元、大學學雜費20萬元，以上所有費用加起來共228.2萬元。

▲▼養小孩花費。（圖／記者魏雅芬攝）

▲此表是假設孩子從小到大都讀公立學校。（圖／實習記者黃可昀製表）

如果再加上懷孕時期的產檢費、產後住院費、坐月子開銷、孩子彌月禮、尿布錢、衣物費用、嬰兒用品、女兒的生理用品、玩具、醫療費、文具費、書籍費、水電帳單、保險等等，各式各樣的零碎開銷加起來早就超過200萬元。

這些費用的支出，無論是看得到的或是看不到的，在育兒過程中都只會多不會少。最後，還要確保孩子不是個啃老族，成年後不會再向家裡拿錢。可見養育一個孩子真的不便宜呀！

▲▼學生,孩童,國中生,寫作業,小學生。（圖／視覺中國）

▲如果孩子大學外宿、補習等等，費用更加可觀。（示意圖／視覺中國）

yes123求職網2018年曾發布「上班族生養育計畫調查」，上班族認為，小孩從出生到20歲要準備的生養育基金，平均應存到580萬元。若以經常性薪資4萬787元估算，大概要不吃不喝11.9年，其中，六大都會區的勞工則自認需準備640萬元，非六都勞工則需434萬元。

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關鍵字：少子化,養小孩,薪資,出生率

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