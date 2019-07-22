12外送員包圍大苑子　他拍下「熊貓車聚」奇景...網爆：不買對不起自己！

▲台南網友15日下午目睹「熊貓車聚」的有趣畫面。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣近來掀起一波外送熱潮，foodpanda、Uber Eats（優食）、有無快送、Deliveroo（戶戶送）等國內外廠商紛紛搶佔「懶人商機」，比服務更比優惠。就有台南民眾下午時段在連鎖飲料店外驚見車聚奇觀，大批外送員來店報到，擠得內外是水泄不通，知情網友爆料「不買對不起自己」。

黃姓男網友日前在「爆廢公社二館」貼文，他下午行經中西區民族路三段時，見到飲料店大苑子前停滿foodpanda外送車輛，一數居然有高達7位外送員聚集，完全佔滿出入口，令他忍不住打趣表示，「原來是外送總部，我還以為是飲料店呢！」

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這景象不少網友看了嘖嘖稱奇，「感覺外送市場正在崛起」、「用過外送app都回不去了」、「懶人商機阿」、「多虧這些外送員，讓我炎炎夏日還有冰涼的飲料」、「現在是貓熊軍團的天下了」、「車聚了車聚了」、「這時候來一台Uber eats就尷尬了」。

▲網友出示下單飲料的截圖，直呼打5折不買可惜。（圖／翻攝爆廢公社二館）

有些常叫foodpanda的網友解析，因為前陣子下午茶時段訂飲料有折扣，比親自去買還便宜，「因為半價啊，很划算」、「因為foodpanda 7月15日前（下午）2:00～4:00某些店家有5折優惠」、「這麼便宜不買對不起自己」、「我算過了，從大苑子他們開始半價之後我們公司總共叫了2940（元），等於喝了快3000（元）的免費飲料」。

台灣人瘋外送，不少人抓準時機加入，本站新聞〈1天跑10單賺2千↑！UberEATS外送員曝「薪水計算公式」...獎勵金是關鍵〉，有UberEats外送員曝光收入計算方式，直言這份工作主要是賺獎勵金，而且只要跑10單，收入就能破2000，有的老司機更猛，20單都不在話下，「在有獎勵的情況下，月薪破10萬是真的有可能的，沒獎勵的話，基本上就比服務業要好一點點這樣。」

▼有其他網友貼出同一間大苑子照片，他目睹更狂的12外送員車聚。（圖／翻攝爆廢公社二館）