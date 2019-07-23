人妻產女7天後捅死溫柔夫！屍體手臂「全是咬痕」　目擊者：他完全沒擋

▲受害丈夫的微信朋友圈。（圖／翻攝自每日人物）

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古自治區通遼市一名年輕人妻葉歡（化名）日前剛產下一女，7日後卻持刀把一直很恩愛的丈夫捅死。受害丈夫李東（化名）屍體手臂上全是深深的咬痕，目擊者月嫂心痛透露，「他就是太心軟了，當時就算是擋一下也不至於（被咬成）這樣。」目前，葉歡已被偵查機關採取臨時性約束措施。

據《每日人物》報導，李東爸爸李強（化名）回憶，兒媳葉歡在事發當天早晨就拿刀將家中家具全部毀壞，對於警方前來調解時一言不發。他與李東還有員警都參與了制止和調解，當時還聽到兒子問她，「你到底想幹什麼？」 對方並未回答，只是裝睡。

沒想到，李東當晚7點就被妻子持刀捅死。事發當時，家中除了夫妻二人，還有月嫂和葉歡的一位親屬。月嫂聽到李東的慘叫聲趕到現場時，已經看見李東胸口中刀倒血泊。李強回憶，事發前葉歡曾將微信頭像改成了1句話，「怪你脾氣太好太好哄，才會每次都被人拿刀捅。」當時，他沒有覺察到有什麼不對勁。

李東今年28歲，性格溫和沒有架子，與同事相處很好，去年8月與葉歡經葉歡二姑介紹認識，相戀半年後今年2月就結婚。李強描述，兒子對老婆百般疼愛，一個果凍在面前都會剝好了餵給她。在他看來，兒媳對他們一直也還不錯，很孝敬。

▲年輕人妻產後7天，持刀捅死恩愛夫。（圖／翻攝自每日人物）

反常從葉歡懷孕時開始，一直持續到案件發生當天。李強回憶，兒子曾因葉歡二姑說的有關「禮金」、「別生孩子是畸形」這樣話和老婆發生過爭執。此後，葉歡對公婆的態度也發生了轉變。

這突如其來的打擊，一下子擊垮了兩個家庭。李強心痛表示，「李東的母親已被搶救了好幾次，如今需要靠打點滴維持身體。」葉歡二姑說，「葉歡的父親現在也病倒了，根本不知道好好一對夫妻為什麼變成這樣。」

李強19日深夜偷偷到殯儀館看自己已經冰冷的兒子，他怕兒子一人太冷太孤單，想陪著說說話。他心碎表示，因為孫女需要母乳餵養，現在還和葉歡在一起，但身邊有員警24小時看護，「孫女現在是我們活下去的唯一希望，希望她不再受到傷害，等事情查清楚後就帶她離開這。」通遼市檢察院、霍林郭勒市檢察院18日已派員提前介入，引導偵查。