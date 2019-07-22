初考月薪28455元「高考只多15535」！他問：公務員薪水不高嗎　網曝關鍵點

▲許多人都想要一份鐵飯碗工作。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

畢業之後想要一個鐵飯碗，許多人的選擇是努力準備國考當公務員。一名網友在PTT貼出新進公務人員實領薪資，表示公務員月薪雖然會隨年資調整，但速度算慢，考績不常保甲的話更慢。最後他好奇問，普考、初考的薪水在北部是不是算低，「還是在文組界算高了？有沒有公務員薪水其實並不高的八卦？」

這位網友在PTT的Gossiping板上貼出新進公務人員實領薪資（扣公保、健保、退撫基金），「高考（三等考試）實領月薪43990元（含主管職務加給約48340元）」、「普考（四等考試）實領月薪34691元」、「初考（五等考試）實領月薪28455元」；年終部分的話，年終+考績甲是2.5個月，年終+考績乙是2個月。

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原PO說，雖然月薪會隨年資調整，但速度算蠻慢的，如果考績不常保甲更慢，算一算三種公務員的年薪，高考（三等）新進人員年薪約64萬，普考（四等）約51萬，初考（五等）約42萬。

「比起版上動輒年薪7、80萬的，公務員好像只有高考能一拚，普考、初考在北部應該很魯吧？」原PO忍不住問，還是這樣的薪水在文組界算高，有沒有公務員薪水其實並不高的八卦。

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▲網友紛紛留言熱論公務員話題。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「同樣薪水，退休就有差了」、「業界好缺就那幾個……不然就是要輪班換錢，公務員每個月買兩三張金融股大概十年就財富自由了，選公務員的CP值最高」、「對一個沒技能的考生來說夠高了」、「公務員本來就不是強在薪水啊」、「公務員本來就不是高薪，考公務員要的是穩定，福利，跟擺爛也不會被火的權威。」

不過也有網友認為，「我朋友考上戶政，報到馬上辭職」、「主要是看缺，爽缺就cp值高」、「不高呀！看過水電工和高考公務員的薪水，被水電工屌打」、「公務員本來就是穩定而已……國營薪水高多了」、「怎麼會有人拿公務員當營利事業比」、「把退休金算進去，你會發現，人家做一年抵你兩年，退休領的比你上班的錢還多。」

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