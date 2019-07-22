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每逛全聯必聽到「請支援收銀」5字！網超有感：排到一肚子火　神分析曝關鍵

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▲▼全聯 。（圖／資料照）

▲每次逛完全聯，收銀處也排滿結帳人潮。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「全聯福利中心」最初全台只有68間賣場，靠著進駐購物不便的鄉村區域迅速展店，近年又以各種吸睛廣告宣傳打開累積人氣，截至5月底止的分店數高達977家。一位網友日前忍不住發問「為什麼全聯的收銀可以這麼沒效率？」就有網友笑說，真的每次去逛全聯，都會聽到「請支援收銀」，話題吸引其他人熱論。

一位網友在PTT的Gossiping板上問卦，先是自稱資深全聯觀察家，根據他的觀察，全聯收銀員的速度真的不是普通的慢，而且真的不是什麼櫃開太少、還是怎樣的問題，「常常看店員忙東忙西、毫無目標，甚至超常兩個店員對著一台收銀機東摸摸、西摸摸毫無頭緒，然後後面排一長排。」

請繼續往下閱讀...

原PO說，這個現象在便利商店，或是大規模大賣場，基本上都不太會看到，「為什麼全聯的收銀可以這麼沒效率？有沒有八卦？」看到貼文後，馬上勾起許多人對全聯的共通記憶，那就是每逛必遇「請支援收銀」這句話。

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▲▼全聯 。（圖／資料照）

▲全聯福利中心。（圖／資料照）

就有網友也忍不住抱怨，「全聯收銀真的無敵慢」、「我每次到全聯結帳時都會一肚子火」、「超常碰到三個櫃台只有開一櫃收銀」、「真的超慢，換贈品也卡在櫃台」「已經遇過兩次系統有問題大排長龍」、「居然有人說出我的心聲XDD 我家這間也超級無敵慢。」

但有人認為，收銀處會大排長龍，有時候是客人問題，「老人不愛用信用卡、愛拿零錢在那邊算，當然」、「一堆三寶在那邊找錢包啊！氣死」、「一堆三寶輪到他結帳了還在找卡」、「三寶卡在拿錢和結帳後才慢慢收」、「一堆消費者慢吞吞，錢也不先準備好」、「之前有一次還有阿姨在問line怎麼用。」

還有網友直指，全聯的人力分配和系統也是問題，「全聯沒分工啊！補貨補到一半還要支援收銀」、「介面混亂也是主因，年輕的時候順發燦坤家樂福全部都打工過，真的只有全聯的收銀系統最複雜」、「收銀台設計的也不夠好，至少弄個輸送帶在前方，後頭也要加長給客人足夠的空間，打包，不然就是學國外弄個自助結帳區。」

不過也有人表示，其實不只全聯，人多的時候不管是超商或是量販店都會塞車，「那是你沒看過人多時候的大潤發吧」、「大賣場那麼多條線，假日還不是照卡」、「寶雅才真的慢」、「Costco排隊長度更長吧？但沒聽說有人靠北，就購物的潮度不同吧」、「頂好刷卡的速度才慢到靠杯。」

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關鍵字：全聯,收銀,超市,PTT

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