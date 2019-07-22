圓Q美尻藏不住！真理褲「流汗尷尬爆」不實穿　網曝3字恐怖真相：神卡襠

▲現在真理褲正夯，是新世代「撩男神褲」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

最新的穿搭潮流非「真理褲」不可，能獲得正妹們青睞的原因，無非是能大秀美腿、微笑臀線。有女網友表示，最近一直看到新聞報導真理褲，就產生好奇心，在拍賣APP詢問，賣家則表示真理褲「適合居家、外出、運動」，但她在外面根本沒怎麼看過有人穿出門，忍不住發問「真的有女孩穿這樣出去嗎？」

一名女網友在《Dcard》的穿搭板上貼文，說她最近一直看到新聞報導真理褲，滑IG也一直看到，於是就出於好奇，跑到拍賣APP詢問，「賣家跟我說適合居家、外出、運動，很多人都會穿這樣出去拍照，會很顯瘦。」

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聽到這個回答後，原PO相當困惑，「可是外面我好像沒看過（餐廳、甜點店、景點），去公園或操場跑步的時候也是……」，並說自己最近去健身房的時候，還特別繞了幾層樓，發現根本沒有女生穿這樣，身材好的都穿某a牌或u牌的運動品牌服裝。

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▲真理褲讓一雙美腿顯得更加纖細修長。（示意圖／記者李佳蓉攝）

原PO忍不住問，「純屬好奇，真的有女孩穿這樣出去嗎？有的可以分享一下嗎？會不會很奇怪。」看到貼文後，其他人紛紛留言，「真的有，我朋友就穿這個出來過」、「看過蠻多人穿這樣到百貨公司逛街欸」、「我妹說這是全民運動褲」、「現在很多國高中女生很喜歡穿這出門啊！但材質版型沒選對，或者本身屁股很扁就完全沒有加分效果。」

也有人認為真理褲根本不實穿，「覺得這種褲子會一直卡襠，而且一流汗會超尷尬……即便當睡褲穿……一直卡著該邊怎麼睡得著，最好睡的睡褲明明就是高中運動褲和男用海灘褲」、「真理褲就是故意作得很小很緊的運動短褲，讓男生看身材用的，想當然爾穿起來不會舒服，如果穿大幾號寬鬆點就又跟一般運動褲沒有差別，我是很難想像會有女生在居家或運動的時候這樣穿啦！」

對於「真理褲」一詞的緣由，起初是有一名網友看見身穿極短的運動短褲女孩而PO文詢問，這是「真理或邪教？」最終結果底下的回應一面倒回覆「真理」、「真理」還是「真理」，於是只要有女生穿著超短的運動短褲就會稱它為「真理褲」。據悉，本來意旨是黑色的短褲，後來因應需求還有藍色與紅色等等的選項任妹挑選。

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