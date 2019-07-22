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滿滿一碗蜆仔只要100！他以為賺到　見底部「透明機關」心涼了：誇張

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▲▼ 蜆仔下面墊了一個透明蓋子 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲男網友原以為賺到，結果看到這裡心都涼了 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

滿滿一碗以為賺到，想不到底下竟還藏有「意外機關」。一名男網友日前買了一碗蜆仔回家吃，沒想到吃到後來，看到底部的蓋子讓他心涼一半，有種被店家欺騙的感覺；不過也有網友為店家說話，認為這其實是貼心的表現。

一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文抱怨店家，他表示昨（21日）在新竹南寮買了一碗蜆仔，滿滿一碗只要100元，令他覺得賺到了。沒想到他吃著吃著，發現塑膠碗的底部竟然還墊了一個透明蓋子，看起來就是為了要偷工減料充場面，讓消費者誤以為內容物很多，他也傻眼直呼誇張。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，部分網友也覺得被欺騙了，「不老實攤販公布一下」、「黑心商家真的令人痛恨」、「蓋子免費的，燙了味道更佳」、「銷售手法！看起來比較多」、「被陰了」、「還用了2個蓋子，蓋子免錢喔」、「這招不是已經用很久了嗎」、「跟老闆說我自備盒子買」。

然而，也有人提出不同看法，認為老闆這樣的作法可能是要把蜆仔跟醬汁隔開，避免一直泡在裡面口味太鹹，「怕你吃太多醬油」、「是怕泡醬油太鹹才這麼放的吧」、「這樣吃到底部才不用在醬油裡撈啊」、「覺得這是貼心的小動作」。

隨後亦有網友對這種說法提出質疑，他們認為吃蜆仔就是要吃重鹹口味的，況且若是為了不要太鹹，大可以不必把湯汁裝進去。

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關鍵字：蜆仔,蓋子,爆廢公社公開版

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