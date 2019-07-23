快訊／官員被爆買645萬免稅菸　蘇貞昌：嚴查嚴辦

▲黃國昌踢爆國安局走私免稅菸 。（圖／黃國昌辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文22日結束任內第七度出訪，不料小英才剛返抵國門，時代力量立委黃國昌卻爆料，有國安人員陪蔡英文出訪期間，狂買數百萬免稅菸。行政院長蘇貞昌23日受訪時強調，對於這次事件政府理當「嚴查嚴辦」。

蘇貞昌表示，總統這次出訪非常辛苦，成果也很豐碩，不但跟友邦聯絡感情，同時也在美國開創很多難得的先例，應該給予高度肯定，不過，看到也有官員做出不法情事，「理當嚴查嚴辦」。

至於傳聞官員不但超量購買免稅菸，甚至還有耍官威情事，以及調查局公正辦案等狀況，蘇貞昌說，現場情況他不知道，所以沒有評論，不過各單位各有權責，理當該怎麼辦就怎麼辦。他強調，制度面及作業面，該檢討該究責的都要做。

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