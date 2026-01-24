高雄阿公猥褻孫女　還硬扯「沒剝奪你處女膜」

▲高雄阿公猥褻孫女，辯「沒有剝奪妳的處女膜」。（示意圖／123RF）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄一名87歲男子小明（化名）曾因對15歲孫女小美（化名）性騷擾，被法院祭出保護令禁止接觸孫女為期2年，但他2024年4月仍在家中以按摩為由，再次對孫女進行猥褻，被孫女反抗後還以「摸妳又沒有損失什麼」、「我也沒有剝奪妳的處女膜啊」等語試圖淡化事件。高雄地院審理後，依利用權勢猥褻罪判處小明1年6個月徒刑，可上訴。

根據判決書指出，小明跟小美是祖孫關係，他2023年6月因性騷擾小美，遭法院發出保護令，明令他2年內禁止接觸或騷擾小美，然而他2024年4月7日卻趁到家中拿零用錢時，假借按摩名義再次對小美進行性騷擾，從小腿一路按摩到大腿內側，最後甚至撫摸小美的私密部位。

小美當時相當驚恐，但也第一時間使用手機錄影蒐證，後改以錄音記錄對話，事後立刻告訴母親，並在母親的陪同下到警局報警。小美在錄音中質問小明為何要做這種事，小明竟回答「摸妳又沒有損失什麼，對不對」、「我沒有侵犯你啊，也沒有剝奪你的處女膜啊」、「現在的人根本不注重什麼處女」等語。

儘管小明出庭時矢口否認犯行，辯稱自己只有按摩孫女腿部，更反控是被小美及小美母親設局陷害。高雄地院一審審理後，經檢視小美提供的影片、錄音等證據，認定小美指控均屬實，考量小明身為祖父，應對小美盡責保護，卻未能善盡保護教養之責，反利用權勢逞一己私慾，傷害小美的身心健康及性自主權，且犯後毫無悔意，至今也未獲原諒，審酌後依利用權勢猥褻罪判處小明1年6個月徒刑，可上訴。