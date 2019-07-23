黃國昌保密走私菸爆料者　邱顯智說了「深喉嚨就在我身邊」

▲黃國昌繼續追走私菸事件。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國安人員走私菸品事件持續燃燒，時代力量立委黃國昌23日繼續緊咬國安局要求徹查，更怒嗆若有誰敢對爆料者懲處一定跟他沒完沒了。不料，時代力量黨主席邱顯卻在臉書自爆，自己的老婆就是整起走私菸案件的深喉嚨。

邱顯智表示，上上週某日早上，「太座傳訊給在美國的我，說她在事務所收到某人陳情，說有這件弊案，她覺得應該是弊案，已經轉給國昌」，之後並備註「深喉嚨就在我身邊...」。

▲邱顯智臉書曝光走私菸爆料者。（圖／翻攝邱顯智臉書，下同）



黃國昌也在該則貼文底下留言，「你怎麼抖出第一層喉嚨？我都不敢講，你死定了，準備跪算盤吧！」邱顯智回應黃國昌，「她（邱顯智太太）對你查的這麼認真表示感動」。

有外界質疑，這起案件是政治陰謀論或內鬥，黃國昌說，可以負責的向外界保政，這不是國安局跟華航內鬥，「吹哨子爆料的人，不是國安局的人，也不是華航的人，我把真相掀開，現在最重要的任務就是保護他」，他並揚言怒嗆「我也跟相關單位講，誰要是敢去懲處他，我一定沒完沒了，不過他的狀況現在還是安全的」。

黃國昌表示，外界質疑國安局人員不是第一次做這種事，國安局副局長22日向他他說明時，還宣稱「國安局不知道」，他質疑如今參與事件的人這麼多，國安局還說不知情，根本「說謊」，要求督導的國安會秘書長李大維應盡速出面說明，躲起來「像是國安會祕書長應有的擔當嗎？」

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