生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尾牙必學「三層轉運法」吸金開運！命理師分享12生肖專屬攻略

▲▼尾牙春酒應酬多閃酒有技巧。（圖／pxhere）

▲菲菲老師老師分享三層轉運法，讓民眾可以在尾牙轉運。（示意圖／免費圖庫Pxhere）

記者柯振中／綜合報導

歲末尾牙不只是吃飯、抽紅包的聚會，也被視為職場新一年財運的重要起跑點。命理專家菲菲老師指出，公司尾牙本質上是一場「財富能量召喚」，匯聚一整年的工作成果與人脈流動，只要調整心態、掌握行動細節，就有機會在宴席中打造「吸金體質」，為新一年財運暖身開局。

菲菲老師表示，不論職位高低，只要在尾牙前、尾牙中與宴後善用關鍵細節，都能將歲末聚餐轉化為財富能量的累積，讓努力了一整年的成果，成為新年財運的延續。

尾牙也是財運儀式

菲菲老師指出，尾牙象徵企業對來年的展望，也是個人財運重新啟動的時刻。她強調，心態若常感匱乏，即使好機會出現也容易錯過；反之，內心保持豐盛感，財氣自然更容易靠近。

▲▼金條,黃金。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲菲菲老師老師分享三層轉運法，讓民眾可以在尾牙轉運。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

她建議，赴宴前可給自己正向心理暗示，提醒自己是來接收努力成果、為新一年財庫暖身，而非單純吃喝應酬。

吸金三層行動法

在實際行動上，菲菲老師提出「三層吸金攻略」。第一層為心態建立，以豐盛感作為財氣導航；第二層則是透過衣著、言語與互動，發送正向「吸金訊號」，例如選擇金、紅、紫等旺財色系，並避免抱怨八卦，改以輕鬆態度交流市場趨勢或合作方向。

第三層則是錨定財富願景，包括攜帶象徵性的百元新鈔作為「錢母」、留意公司高層或主桌方位，並於宴後將紅包與錢母妥善收納，象徵財氣正式入庫。

生肖專屬求財帖

針對不同生肖，菲菲老師也提出尾牙求財行動建議，分別如下：

鼠、馬屬於「動中生財組」，適合主動參與串場或協助活動。

牛、羊為「貴人生財組」，可藉敬酒致謝穩固上下關係。

虎、猴則屬「名望生財組」，勇於展現才藝有助增加曝光。

兔、雞屬「人緣生財組」，以親和力廣結善緣。

龍、狗為「謀略生財組」，低調觀察後再於宴後主動聯繫。

蛇、豬則屬「福氣生財組」，專心感恩、享受款待，豐足心態即是最強招財能量。

細節決定財氣流向

菲菲老師提醒，尾牙聚會中的言談舉止與細節，往往藏著財富契機。只要在心態與行動上雙管齊下，即使是一場歲末聚餐，也能成為替新一年財運「開光」的重要儀式，為來年的事業與收入鋪路。

 
01/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 7623 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中國要放行輝達H200進口了！

