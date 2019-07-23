林佳龍坦承「走私菸是多年來的陋習」：證據到哪就辦到哪！

▲針對華航疑似協助國安局人員非法購買菸品，交通部長林佳龍進行說明。（圖／記者胡順惠攝）

記者胡順惠／台北報導

國安單位走私9800條香菸持續延燒，時代力量立委黃國昌23日要求華航董事長謝世謙下台。交通部長林佳龍今日表示，22日已要求華航徹底展開行政調查，究責無上限，證據到哪裡責任就到哪裡，初步掌握這已經是多年來的陋習，會回溯歷年來所有情況，再向社會報告。

林佳龍出席「2019台灣自行車節」前接受聯訪時說，針對國安人員透過華航非法購買菸品一案，已要求華航徹底展開行政調查，也積極配合檢調單位偵辦，釐清疏失和責任；關於這種違法行為，要求華航釐清歷年的狀況，並對外說明；對於此案，他絕不護短，對於華航的疏失跟責任，「究責無上限」。

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▲黃國昌要求董事長謝世謙下台。（圖／ETtoday新聞雲合成圖）

林佳龍表示，這是涉及歷年來的情形，外界有所質疑，絕對不能只針對一次，將對可能涉及的違法行為進行調查，必須全面無上限的進行調查，釐清疏失跟責任，而且究責無上限，證據到哪裡責任到哪裡，檢討就到哪裡。

林佳龍說，交通部會持續監督，目前也有司法調查，行政單位即刻就內部展開調查，將資訊透明，由社會加以監督，才是解決問題的態度，也是交通部作為主管機關，內部先行政調查而且公布昭告社會。

▲黃國昌22日踢爆國安局走私菸。（圖／記者屠惠剛攝）

外傳華航內部部分官員是民進黨的親信，林佳龍回應，初步掌握資訊是多年來的陋習，華航到底在裡面扮演甚麼樣的角色，走私是很嚴重的違法行為，過去可以不代表現在可以縱容，要勇於承擔責任，才能重新贏得社會責任，華航作為上市公司，也需要加強內部治理，避免內控失靈。

林佳龍指出，除了國安單位已經負起責任，交通部監督華航也同步展開行政責任與釐清責任，目前華航已經在進行行政調查，應該是很多年，還是由檢調提供完整資料，再對外說明。至於說明時間點，他說，時間點當然是越快越好。