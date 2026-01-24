普丁就要頓巴斯　美俄烏首度三方會談「2大議題」卡關

▲澤倫斯基透露，頓巴斯領土是美烏討論最後議題。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

阿拉伯聯合大公國外交部證實，烏克蘭已於1月23日在阿聯酋與美國、俄羅斯展開為期2天的三邊會談。俄烏戰爭第四年，美國加大外交斡旋力道，外界關注談判能否突破，烏克蘭總統澤倫斯基會前受訪時說，頓巴斯領土議題是美烏最後一項待處理的問題。

在三邊會談登場前夕，1月22日，烏克蘭總統澤倫斯基於與美國總統川普會面；同一時間，美國特使則前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁深夜會談。外媒引述分析指出，阿聯酋會談將聚焦兩大核心，一是部分遭俄軍佔領的頓巴斯地區未來安排；其二是是否建立能源設施「相互不攻擊」的有限停火機制。相關構想由烏克蘭與美國提出，交由俄方評估回應。

▲俄烏戰爭邁入第四年。（圖／達志影像／美聯社）



克里姆林宮施壓 撤軍列為不可退讓前提

澤倫斯基在會談前坦言，頓巴斯問題將是談判關鍵，相關立場與處理方式，將於阿布達比兩天行程中分別討論。不過，俄方已提前釋出強硬訊號。克里姆林宮透露，普丁在莫斯科向美方代表直言，若領土問題無法解決，就談不上對戰爭和解抱持希望，要求烏克蘭頓內茨克州與盧甘斯克州部分地區撤軍，才是推動長期協議的基本前提。