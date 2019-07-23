韓國瑜狂嗆中央兩套標準　政院反擊：第一時間講藍綠的是韓市府





▲蘇貞昌開嗆韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

南部19日暴雨，造成高雄多處大淹水，行政院副院長陳其邁第一時間南下勘災，高雄市長韓國瑜卻抱怨中央「只看高雄」，並再向中央要經費。行政院長蘇貞昌23日怒嗆，高雄淹水最嚴重，「不看高雄看哪裡？」韓國瑜再反嗆，痛批中央是兩套標準。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 23日反擊強調，第一時間只講藍綠的是高雄市府而非中央。

蘇貞昌23日上午批評，高雄淹水達到兩百七十三處，台南一處、屏東十五處，「不看高雄看哪裡？」他強調，中央對於地方災情各處都很關心，該給的補助不會少給。他痛斥，地方首長應該注意防災救災，首長要站在第一線，「不該輕忽怠惰，更不應該神隱20幾個小時後，不知輕重頭尾，突然亂放炮，只懂得要錢、不按規定來，非常不該也非人民之福」。

面對蘇貞昌批評，韓國瑜回擊，「蘇貞昌對高雄講話越來越酸、越來越辣」，並以719淹水為例，當時並不只有高雄淹水，而且台北市23日也因暴雨淹水，為何不砲打柯文哲，是恐懼得罪柯文哲，又為何僅針對高雄，蘇貞昌面對高雄永遠只有兩套標準。

對此，Kolas 23日受訪時回應，因為高雄相對嚴重，所以中央特別關注高雄是自然而然，這種關注絕對不是看藍綠，市政府第一時間不用過度敏感，「第一時間講藍綠的是地方政府，中央多次講過，不管救災防疫預算都沒有分藍綠」。