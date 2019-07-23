　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜狂嗆中央兩套標準　政院反擊：第一時間講藍綠的是韓市府

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇貞昌開嗆韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

▲蘇貞昌開嗆韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

南部19日暴雨，造成高雄多處大淹水，行政院副院長陳其邁第一時間南下勘災，高雄市長韓國瑜卻抱怨中央「只看高雄」，並再向中央要經費。行政院長蘇貞昌23日怒嗆，高雄淹水最嚴重，「不看高雄看哪裡？」韓國瑜再反嗆，痛批中央是兩套標準。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 23日反擊強調，第一時間只講藍綠的是高雄市府而非中央。

蘇貞昌23日上午批評，高雄淹水達到兩百七十三處，台南一處、屏東十五處，「不看高雄看哪裡？」他強調，中央對於地方災情各處都很關心，該給的補助不會少給。他痛斥，地方首長應該注意防災救災，首長要站在第一線，「不該輕忽怠惰，更不應該神隱20幾個小時後，不知輕重頭尾，突然亂放炮，只懂得要錢、不按規定來，非常不該也非人民之福」。

面對蘇貞昌批評，韓國瑜回擊，「蘇貞昌對高雄講話越來越酸、越來越辣」，並以719淹水為例，當時並不只有高雄淹水，而且台北市23日也因暴雨淹水，為何不砲打柯文哲，是恐懼得罪柯文哲，又為何僅針對高雄，蘇貞昌面對高雄永遠只有兩套標準。

對此，Kolas 23日受訪時回應，因為高雄相對嚴重，所以中央特別關注高雄是自然而然，這種關注絕對不是看藍綠，市政府第一時間不用過度敏感，「第一時間講藍綠的是地方政府，中央多次講過，不管救災防疫預算都沒有分藍綠」。

ET快訊
iPhone這幾個功能超耗電！6個省電妙招更持久
公務門每天上演走私菸酒！知情人士爆：聽到「這四字」60條菸帶
阿Ken鬆口曝和安心亞關係！單身4年「可能沒愛過我」：祝福她

關鍵字：韓國瑜,蘇貞昌,淹水

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

吃囍餅囉！刀子一切竟然動了 網看「開箱」驚：抖一個好大力

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

港《反送中》遇白衣人「見人就打」 林鄭月娥譴責：暴力只會帶來暴力

特勤走私菸　丁守中：改天會不會為了更大利益刺殺總統？

國安人員趁總統出訪走私萬條菸　律師認為涉犯貪污有爭議！

柯文哲表態願站台　高嘉瑜喊話「韓國瑜、小英一起來」

總統府稱走私菸酒前朝都有　蕭旭岑：蔡英文危機處理就是「召喚馬維拉」

韓國瑜轟蘇貞昌「獨眼龍式思考」　台北淹水為何不砲打柯文哲？

總統專機「好忙」…陳水扁私用替兒娶媳婦還助選　馬英九隨扈酒醉鬧事

私菸風暴／最菜行政官「上機被追訂」！第6筆訂單曝光　600條菸這樣來的

總統專機「私菸演進史」！馬卸任前4000條 　蔡從342條飆至9800條

「公務門」每天上演走私免稅菸酒！聽到禮遇通關...人在東京60條菸彈全打包

私菸讓蔡英文失民心？　徐永明：法律、行政、政治要三管齊下

鴻海除息大秀即將登場　小股民把握最後進場日

還記得9年前翻唱女神卡卡爆紅的他嗎？　Greyson Chance變超帥鮮肉再度來台

每日配戴超過8小時？安內母湯！「高用眼族」不可不看的隱眼常識

未上市公司受青睞！去年籌資8.5兆元創歷史新高 近六成投資者想再加碼

中油觀音外海天然氣接收站補償談不攏　百艘漁船海上繞場抗議

特勤走私菸　丁守中：改天會不會為了更大利益刺殺總統？

國安人員趁總統出訪走私萬條菸　律師認為涉犯貪污有爭議！

柯文哲表態願站台　高嘉瑜喊話「韓國瑜、小英一起來」

按摩師性侵女客害輕生　他辯：看到洞不只放進手指還放進感情

宜蘭地標龜山島龜首土石崩塌　「塵砂揚起」賞鯨遊客驚呼

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

政治熱門新聞

最重無期！國安人員走私菸品暴利..

國安超買菸可追至老李時代　老馬..

走私9800條香菸！國安局吳宗..

文大教授4點分析：韓2020「..

廣德家：盼韓國瑜借官邸當「罷韓..

國安局「吳宗憲」友人喊冤：一個..

總統專機「VIP」免稅預訂單曝..

小英特勤走私　還怒嗆現場稽查員

立委質疑高層涉案：他是倒楣替死..

高嘉瑜：柯出來反而幫韓會不會成..

快訊／黃國昌再咬華航高層　10..

台人怕變香港　韓：幾十年民主搞..

韓國瑜證實　陳雄文接高雄副市長

6600條七星免稅菸轉手省38..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜稱做不好罷免自己　徐永明：說風涼話

高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時表示，若市民覺得他做不好，他會罷免自己。對此，時代力量立委徐永明批評，韓國瑜「根本是風涼話、做不到的事情，倒不如趕快自辭市長，免得被批評尸位素餐」。

陳其邁：緊盯進度！年底前完成橋頭科學園區籌設計畫

洪東煒準任土開公司　韓：你怎麼知道

治水變口水　韓大酸蘇揆「真酸辣」

國安走私菸風波　柯P：老鼠屎把小英出訪全毀掉

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

爸爸帶女兒進量販店女廁　網熱議

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

被家人鎖門外！港男16樓墜落亡

老闆「不要用眼鏡布擦」他震驚了

他卡縫隙慘死！屍體困超市冰箱後10年

101大樓外修LED燈　2人墜樓1死1救出

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

最重無期！國安人員走私菸品暴利達507萬

國安超買菸可追至老李時代　老馬久安專案也約4000條

即／預告「捷運殺人」　女學生移送少年法庭

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面