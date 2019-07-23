關務署臉書嗆黃國昌「說假話」...結果發100字道歉聲明　網譏看錯風向

▲關務署臉書發文道歉。（圖／翻攝自關務署臉書）



政治中心／綜合報導

對於時代力量立委黃國昌踢爆「國安人員藉總統蔡英文出訪勤務走私9800條香菸」一事，關務署臉書粉絲專頁22日表示，「黃國昌委員所說的並不是事實」，但隨著事件持續延燒，多位涉案人員被依法起訴，關務署23日便在臉書發表道歉聲明。

黃國昌踢爆國安人員走私菸品，有網友22日在關務署粉專詢問事件真實性，關務署當時回應，「案貨全數查扣，黃國昌委員所說的並不是事實」。

▲關務署指出黃國昌所說非事實。（圖／翻攝自關務署臉書）



不過，消息曝光後不久已證實確有此事，關務署23日便在臉書發100餘字道歉聲明表示，全案確實有違法走私菸品事實，文字處理不周，引起誤會，對黃國昌委員表逹歉意，小編原意係就部分事實澄清，惟文字處理不夠嚴謹，類似情事會注意不再發生。

對於關務署於臉書發文道歉，網友似乎不埋單，留言批評「沒誠意」、「用臉書在粉專道歉，不如散步到立法院當面致歉」、「造成傷害和對立，往往不是這樣能澄清，沒有更有效的道歉方式？」、「看風向不對才趕緊道歉？」、「文字處理不周？什麼爛理由？」、「所以我說懲處呢？」、「什麼都推給小編？」

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