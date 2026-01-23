快訊／三立採訪車衝銀行釀10傷　檢方指示依重傷害罪嫌送辦

▲三立採訪車駕駛衝進銀行，檢察官指示依重傷害罪嫌送辦。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市中山區一江街與南京東路口，23日下午發生重大車禍，一輛三立採訪車不明原因失控，直接衝進路旁彰化銀行內，造成現場玻璃碎裂、提款機全毀，銀行內外一片狼藉，連同車上2人以及8名路人，共計造成10人受傷，檢警也在23日晚上認定涉及重傷害可能，將依法隨案移送地檢署偵辦。

警方指出，事故發生23日下午時分，當時在中山區一江街與南京東路口的彰化銀行，當時肇事車輛沿道路行駛時，突然偏離車道撞進銀行。強大撞擊力道不僅撞碎整面落地玻璃，連室內多台提款機也被撞毀，碎片四散，現場宛如災難現場。

警消到場後發現，67歲的林姓男駕駛，開著三立的採訪車，疑因操作不慎，導致引擎突然拉轉，衝進彰化銀行，事後儘管沒有酒駕、毒駕疑慮，但是自述可能恍神才撞進銀行裡，造成副駕駛座的33歲何姓記者受傷。

車子撞進彰化銀行，也造成當路上及銀行內共8人受到輕重傷，其中在銀行裡共計有3人重傷、4人輕傷，另外還有一名機車駕駛，其中兩名女子傷勢較為嚴重，一人全身撕裂傷、另一人則是臉部、胸腔多處骨折，目前仍在醫院搶救。

警方對此也成立專案小組，目前將林姓肇事駕駛帶回派出所偵訊，並且將釐清肇事原因，儘管目前仍無人提出傷害告訴，但是檢警仍將在偵訊後依照重傷害罪嫌送辦。