放不下故鄉高雄...陳其邁提醒鄉親注意豪大雨、登革熱疫情

▲陳其邁分享高雄美景照。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁雖然在台北辦公，不過卻是常常往南部跑，關心家鄉高雄的發展。他21日在臉書發文，感性表示「心之所在就是故鄉」，同時也提醒鄉親要注意颱風季及豪大雨，以及大雨過後的登革熱防治。

陳其邁21日在臉書貼出美麗家鄉照，他介紹，「這是下午四點高雄甲仙，雨停後的稻田，前晚凌晨，我打電話給甲仙的助理，問他在山區有否下大雨？他回説，雨勢不大，這才令人鬆了一口氣。剛剛，他傳了這張照片給我，告訴我雨後的甲仙，真美」。

陳其邁感性表示，除了美食之外，高雄的一草一木，還有和善的人們，都令人想念、掛心。因為，「心之所在，就是故鄉」。

陳其邁提醒鄉親，台灣已經進入颱風季，七月十九日的豪大雨，造成高雄、屏東、台南等地出現淹水情形，其中又以高雄的情況最為嚴重。他強調，「大雨後一週是登革熱防治關鍵期！家戶中的瓶瓶罐罐，最容易出現積水，相對乾淨而且靜置的水質，最容易滋生病媒蚊」。

陳其邁指出，高雄截至昨日共已有78例確診登革熱。其中，三民區已出現新的一例第二型登革熱確診案例，加上有原有的第四型個案，容易引發嚴重的出血性登革熱。他說明，登革熱是社區病、環境病，大家從自己家庭做起，每天都要落實「巡、倒、清、刷」的四字箴言，才能夠有效阻絕登革熱疫情擴散。