韓國瑜要中央補助淹水戶　黃創夏搬法規打臉：市府可決定

▲韓國瑜要求中央補助淹水戶。（圖／記者賴君欣攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄19日暴雨成災，各地紛紛傳出淹水災情，高雄市長韓國瑜事隔20小時出面，並要求中央政府能加發受災戶每戶新台幣2萬元補助，獲得行政院允諾全力協助。不過，資深媒體人黃創夏則搬出法規打臉韓國瑜並直言，「發不發放，縣市政府就可以決定，不必中央核准和撥款！」

韓國瑜20日下午到苓雅區慰問受災戶時表示，2018年高雄市淹水補助標準，只要室內淹水50公分以上，補助約1萬5千元，行政院後續也加發2萬元，「今年淹水這麼嚴重，行政院能比照去年加發2萬嗎？」行政院不能不管台南、嘉義、屏東等地，「眼睛只看著高雄」。

面對韓國瑜炮打黨中央，行政院發言人Kolas Yotaka 20日晚間回應，若達到淹水救助的標準，請高雄市政府盡速提報，行政院將會全力協助。Kolas 21日也在臉書強調，此刻第一要務是協助災區復原，不能只用嘴巴喊。

不過，黃創夏21日在臉書搬出發規並表示，「因為預期韓國瑜一定又會要向中央要錢，轉移焦點⋯⋯特別預先把相關辦法先彙整公布，以免又是『能混就混』！」有兩個重點提醒韓國瑜，第一，要符合法定「成災」標準，只是「積水」恐怕不適用；第二，發不發放，縣市政府就可以決定，不必中央核准和撥款。

根據災害救助金核發標準，經濟部之「住戶淹水救助」辦法，水災淹水達50公分以上，且有居住事實之現住戶，以一門牌為一戶計算，每戶最高發給2萬元，由各縣市政府依據轄區自然環境條件、財政狀況及受災損害情形自行發放。

另外，針對因災害，致損害重大，影響生活者，直轄市、縣（市）政府可發放死亡、失蹤救助20萬元，重傷救助10萬元，安遷救助每人2萬元，每戶最高以5口為限。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「沒錯，就是轉移焦點」、「創夏兄點出重點了」、「積水不能構成災害」、「他只會怪中央然後製造對立而已」、「如果你是他的牌咖，他一定輸到脫褲子」、「謝謝你為正義發聲」。

▲災害救助金核發標準彙整。