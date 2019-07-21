高雄淹水韓國瑜還忙餐敘？　徐永明：無能神隱又卸責

▲韓國瑜參加晚宴 。（圖／地方中心翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄19日被大雷雨轟炸，各地紛紛傳出淹水災情，高市府也緊急召開防災會議，事隔兩天，好不容易雨勢稍緩，21日上午又有民眾直擊街道上的人孔蓋瞬間噴發，水柱就像火山爆發一樣，不斷向上狂噴。對此，時代力量立委徐永明痛批，「無能神隱又卸責，罪加三等，韓國瑜欠高雄市民一個道歉」。

徐永明在臉書表示，韓國瑜迴避責任，沒人在指責高雄，高雄人泡在水裡、孔蓋被噴飛，以及汽機車毀損等畫面，看在全國人民眼裡，只覺得不可思議、讓人遺憾，人民只想政府趕快解決問題，卻不見市長拿出積極態度，還傳出下午接受媒體專訪、晚上跑餐會、隔日將前往台中拜會地方派系，難怪指責韓國瑜的聲浪湧現。

徐永明認為，韓國瑜該反省的是自己，為何高雄淹水災情頻傳時，市長會被問人消失去哪了，不要只想靠挑起中央和地方的對立，轉移市長沒照顧好人民的缺失，「韓國瑜先捫心自問，這次高雄淹水，市民安全是市長最優先目標嗎？就算韓國瑜要做政治攻防，也還欠高雄市民一個道歉！」

▲民眾直擊高雄街頭人孔蓋噴飛、再度冒出「噴泉」。（圖／民眾拍攝提供）

高雄市多地傳出淹水災情後，韓國瑜被踢爆，雨勢最大的時刻，正在市府內接受媒體專訪，雖然他隨後前往災害應變中心坐鎮，但晚間又跑去參加高雄市餐飲職業工會的餐敘，讓外界議論紛紛。

餐敘過後，高雄市府20日早上召開了「0719豪雨第2次工作會議」，但韓國瑜沒有到場，會議由副市長李四川主持。神隱約20小時後韓國瑜20日下午4點30分出面澄清，自己這段時間內「從來沒喘過一口氣」，因為擔心新團隊第一次遇到大雨，所以前一天由他親自主持，李四川20日繼續探勘、下午他再回來，「我們所有防災準備都是最標準的，請大家放心」。

對於外界的批評，韓國瑜炮口對準中央，直指行政院異常的態度，「從行政院長到內政部長，全部都在指責高雄」、「屏東沒有下嗎？台南沒有下嗎？桃園沒有下嗎？都在下為什麼要指責高雄呢？」他也質疑去年高雄淹水補助，補助約1萬5千元，行政院又加發2萬元，「今年淹水這麼嚴重，行政院能比照去年加發2萬元嗎？」行政院不能不管台南、嘉義、屏東等地，「眼睛只看著高雄」，「事實上，我們退水速度非常快，大家可以看到我們的努力。」

面對韓國瑜炮打黨中央，行政院、總統蔡英文都出面回應。行政院發言人Kolas Yotaka 20日晚間回應，若達到淹水救助的標準，請高雄市政府盡速提報，行政院將會全力協助。Kolas 21日也在臉書強調，此刻第一要務是協助災區復原，不能只用嘴巴喊。

蔡英文21日受訪時也表示，身為執政者一定會提供協助，不會因為地方是不同黨派就有所差別，每一個國民都是政府要照顧的國民，「只要高雄有需要，我們一定都會全力協助」。