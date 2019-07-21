　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄淹水韓國瑜還忙餐敘？　徐永明：無能神隱又卸責

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜參加晚宴 。（圖／地方中心翻攝）

▲韓國瑜參加晚宴 。（圖／地方中心翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

高雄19日被大雷雨轟炸，各地紛紛傳出淹水災情，高市府也緊急召開防災會議，事隔兩天，好不容易雨勢稍緩，21日上午又有民眾直擊街道上的人孔蓋瞬間噴發，水柱就像火山爆發一樣，不斷向上狂噴。對此，時代力量立委徐永明痛批，「無能神隱又卸責，罪加三等，韓國瑜欠高雄市民一個道歉」。

徐永明在臉書表示，韓國瑜迴避責任，沒人在指責高雄，高雄人泡在水裡、孔蓋被噴飛，以及汽機車毀損等畫面，看在全國人民眼裡，只覺得不可思議、讓人遺憾，人民只想政府趕快解決問題，卻不見市長拿出積極態度，還傳出下午接受媒體專訪、晚上跑餐會、隔日將前往台中拜會地方派系，難怪指責韓國瑜的聲浪湧現。

徐永明認為，韓國瑜該反省的是自己，為何高雄淹水災情頻傳時，市長會被問人消失去哪了，不要只想靠挑起中央和地方的對立，轉移市長沒照顧好人民的缺失，「韓國瑜先捫心自問，這次高雄淹水，市民安全是市長最優先目標嗎？就算韓國瑜要做政治攻防，也還欠高雄市民一個道歉！」

▲▼雄工操場泡水後隆起、一秒變成彈簧床。（圖／翻攝自公民割草行動臉書社團）

▲民眾直擊高雄街頭人孔蓋噴飛、再度冒出「噴泉」。（圖／民眾拍攝提供）

高雄市多地傳出淹水災情後，韓國瑜被踢爆，雨勢最大的時刻，正在市府內接受媒體專訪，雖然他隨後前往災害應變中心坐鎮，但晚間又跑去參加高雄市餐飲職業工會的餐敘，讓外界議論紛紛。

餐敘過後，高雄市府20日早上召開了「0719豪雨第2次工作會議」，但韓國瑜沒有到場，會議由副市長李四川主持。神隱約20小時後韓國瑜20日下午4點30分出面澄清，自己這段時間內「從來沒喘過一口氣」，因為擔心新團隊第一次遇到大雨，所以前一天由他親自主持，李四川20日繼續探勘、下午他再回來，「我們所有防災準備都是最標準的，請大家放心」。

對於外界的批評，韓國瑜炮口對準中央，直指行政院異常的態度，「從行政院長到內政部長，全部都在指責高雄」、「屏東沒有下嗎？台南沒有下嗎？桃園沒有下嗎？都在下為什麼要指責高雄呢？」他也質疑去年高雄淹水補助，補助約1萬5千元，行政院又加發2萬元，「今年淹水這麼嚴重，行政院能比照去年加發2萬元嗎？」行政院不能不管台南、嘉義、屏東等地，「眼睛只看著高雄」，「事實上，我們退水速度非常快，大家可以看到我們的努力。」

面對韓國瑜炮打黨中央，行政院、總統蔡英文都出面回應。行政院發言人Kolas Yotaka 20日晚間回應，若達到淹水救助的標準，請高雄市政府盡速提報，行政院將會全力協助。Kolas 21日也在臉書強調，此刻第一要務是協助災區復原，不能只用嘴巴喊。

蔡英文21日受訪時也表示，身為執政者一定會提供協助，不會因為地方是不同黨派就有所差別，每一個國民都是政府要照顧的國民，「只要高雄有需要，我們一定都會全力協助」。

ET快訊
影印機卡紙！超商店員堅持要他付2塊...爭不過怒撕紙張：我付
超狂大雷雨襲北北桃！12縣市大雨特報　氣象局：今天持續時間久

關鍵字：高雄,淹水,韓國瑜,徐永明

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜勘災「神隱20小時」被罵翻　王金平緩頰：李四川掌握所有災情

遭酸年薪2千萬還說嘴林飛帆　張善政反擊：謝金河「專業」估算天差地遠

左批韓國瑜右打民進黨　徐永明：政治人物別只拚自家經濟

高雄淹水韓國瑜還忙餐敘？　徐永明：無能神隱又卸責

台南安平觀音亭觀音得道佛誕　平安宴席開280桌柯文哲上香祝壽

拗不過司儀2次要求　吳敦義帶領逾千人高喊：韓國瑜當選

柯文哲台南廟宇參香接地氣　「簽名合照」全收...粉絲熱情歡迎

國民黨2020立委拚過半　吳敦義被點名搶國會龍頭寶座

朱立倫下一步搶立院龍頭？侯友宜：他擺在哪個地方都非常適當

國民黨邀請郭台銘參加全代會　22日確定五位初選人是否出席

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

韓國瑜勘災轟政府「只指責高雄」 駁神隱20小時：我沒有喘過一口氣

韓國瑜怒嗆NCC：眼瞎、耳聾嗎　「報我多一點就是壞學生？」

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

高雄淹水韓國瑜「公務飯局」挨轟　柯文哲：極端氣候大家不要笑

王力宏深情演繹《夢一場》　二胡Solo一進..那英熱淚盈眶

韓國瑜勘災「神隱20小時」被罵翻　王金平緩頰：李四川掌握所有災情

遭酸年薪2千萬還說嘴林飛帆　張善政反擊：謝金河「專業」估算天差地遠

左批韓國瑜右打民進黨　徐永明：政治人物別只拚自家經濟

高雄淹水韓國瑜還忙餐敘？　徐永明：無能神隱又卸責

台南安平觀音亭觀音得道佛誕　平安宴席開280桌柯文哲上香祝壽

拗不過司儀2次要求　吳敦義帶領逾千人高喊：韓國瑜當選

柯文哲台南廟宇參香接地氣　「簽名合照」全收...粉絲熱情歡迎

國民黨2020立委拚過半　吳敦義被點名搶國會龍頭寶座

朱立倫下一步搶立院龍頭？侯友宜：他擺在哪個地方都非常適當

國民黨邀請郭台銘參加全代會　22日確定五位初選人是否出席

韓國瑜勘災「神隱20小時」被罵翻　王金平緩頰：李四川掌握所有災情

出席兩岸黃氏宗親會宣傳購物節　盧秀燕：大陸也可參加抽獎

瓊斯盃／懷舊牌管用　恰克與飛鳥日本新生代還能跟著唱

中職／期待國際賽再會洪總　李承燁：12強日本決賽見

比手掌大！台南晶英ROBIN’S鐵板燒推出紐西蘭「黑金鮑魚」

網瘋傳台南「淹黃水」有誰關心過！　市府怒斥：拿去年罵今年的假消息

把水戴在耳朵上　夏季最清涼的配件「水感耳環」

啦啦隊Yuri被色鬼纏身「男的壓在我上面」...起床雙腿瘀青：每天做惡夢！

他進社區地下停車場...車位上「掛滿30顆結界」：會害死人！要求立刻撤下

步步CP情牽3年！李準基爲IU苦練拉丁文　出現在《德魯納》這幕

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

政治熱門新聞

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話..

淹水遭批　韓國瑜怒：中央發補助

高雄淹水　綠委：不能怪韓國瑜！

柯文哲：剛選上就花時間在選舉不..

即／加發受災補助　行政院回應了

神隱20小時後出面！韓國砲火對..

被爆擁雲林千萬別墅　李佳芬放話..

高雄雨災韓國瑜罵中央　蔡英文出..

高雄水災韓國瑜挨轟！柯P：不是..

姚立明批柯P「忘恩負義」　他揭..

韓要「受災每戶2萬」中央點頭　..

韓國瑜神隱解釋餐敘一道菜都沒吃

陳其邁視察水災…韓國瑜神隱　學..

高雄雨災韓國瑜罵中央　Kola..

更多熱門

相關新聞

批韓國瑜、民進黨　徐永明：別只拚自家經濟

總統蔡英文日前在臉書PO文表示，會繼續努力完成「中共代理人」的修法，引起外界討論。對此，時代力量立委徐永明認為，2020大選仍要回到內政問題，「肉包才是主流」，應解決房價高漲、薪資凍漲的問題，他呼籲「政治人物別只拚自家經濟」。

高雄街頭湧噴泉　雄工操場泡水變彈簧床

吳敦義被點名搶國會龍頭寶座

郭台銘受邀參加國民黨全代會　22日確定是否出席

高雄雨災韓國瑜罵中央　Kolas：救災不能只用嘴巴喊...

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！孫鵬撂狠話：我會殺了你

即／工人摔進碎草機　成肉醬慘死

新手逛好市多…一張火腿照讓萬人崩潰

高雄暴雨致災　鼓山高中校長說話了

生前叮嚀「不用等我回家」！19歲騎士遭撞慘死

國考妹受夠「恐怖AA制」放生網讚翻

Gogoro騎士騎高雄：被Google地圖雷！　住戶說話了

「這不是我弟！」蘆洲車禍死者身分逆轉

養貓會過敏？婆婆1句話霸氣回覆

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

《上氣》男主角是他　梁朝偉是滿大人

88.8萬Kawasaki重機展舞台轉倒

薩諾斯軍團《復仇者4》1個角色沒死

獨家／毛弟爆熱戀台劇正妹女星！

更多

最夯影音

更多

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面