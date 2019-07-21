韓國瑜勘災「神隱20小時」被罵翻　王金平緩頰：李四川掌握所有災情

▲韓國瑜、王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄連日大雨，多處傳出淹水災情，市長韓國瑜「神隱20小時」才勘災被砲轟慢半拍。前立法院長王金平21日受訪時緩頰，指韓國瑜有李四川副市長這個得力助手，掌握所有的災情，並隨時向韓市長報告，至於前市長陳菊也曾因勘災慢被批「睡菊」，王金平認為這沒有雙重標準，「反正這種事情誰當市長都會碰到的。」

王金平21日於基隆成立王金平之友會，受訪時談到高雄連日大雨，各地傳出淹水災情，韓國瑜「神隱20小時」才去勘災遭批慢半拍。王金平緩頰「不會啦，因為李四川副市長整個情況都掌握得很清楚，李四川可以說是他最得力的助手，一定有掌握所有的災情，且隨時面報，或是用電話來向韓市長報告。」

媒體追問，過去陳菊擔任高雄市長時，也曾因晚兩個小時勘災而被砲轟是「睡菊」，會覺得有雙重標準嗎？王金平表示「應該不至於啦！反正這種事情誰當市長都會碰到的，彼此間互相尊重，但是每位縣市長，真的都要隨時掌握災情，而且馬上要有處理之道。」

至於原訂20日與韓國瑜的「火鍋會」暫緩舉行，王金平解釋，「昨天晚上高雄已經下雨成災了，怎麼還能有閒情逸致可以跟我見面，不可能嘛！」他表示，應該不久後就會再安排兩人見面，至於是否會聊選舉國政議題，王金平則說「見面可以無所不談，什麼都可以聊。」