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考察最幸福國度！侯友宜率隊抵首站芬蘭：將北歐四國政策帶回新北

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▲侯友宜參訪首都赫爾辛基Näyttelijäntie高齡公園。（圖／新聞局提供）

▲侯友宜參訪首都赫爾辛基Näyttelijäntie高齡公園。（圖／新聞局提供）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜率市府團隊至北歐四國進行11天的考察行程，11日抵達首站芬蘭，由台灣駐芬蘭代表程其蘅陪同參訪首都赫爾辛基Näyttelijäntie高齡公園，實地了解當地共融式遊具設計；他表示，打造全齡共融公園是重要政策之一，將汲取國外的創新經驗，帶回新北市推動。

侯友宜10日傍晚率新聞局長蔣志薇、秘書處長饒慶鈺、社會局長張錦麗、民政局長柯慶忠、研考會主委曾昭雄以及13個議員出發北歐考察。侯友宜表示，此行去芬蘭、瑞典、挪威、丹麥這四國的人口跟新北市差不多，北歐四國是號稱最幸福的國度，是新北市安居樂業的學習對象，在他上任前後，前市長朱立倫引進很多四國的做法，包括智能城市、技職教育、新北動健康、共融式遊具公園、親銀共居等。

他說，他親自率隊去看看那些成功政策在那邊跟在台灣執行實際上差在哪裡，未來能改進的在哪裡，全面檢討新北市的政策，所以選擇北歐四國，也藉這個機會與13個議員在參訪過程當中多做溝通，這是他出訪的目的。

Näyttelijäntie高齡公園的設施是由Lappset共融式遊具公司製造，專案負責人Ms. Janita Rousu在場向侯友宜介紹，設施的設計理念是希望刺激年長者運動，讓他們活得健康長壽，並透過訓練適應日常生活，像專門鍛練手臂力量的器具，能幫助他們手舉高拿取東西。

侯友宜說，芬蘭高齡者平均臨終前二週才躺在床上生活，表示提升老人健康的作法可有效延緩他們的衰老期，新北市希望引進這種觀念，透過簡易的「動健康」，讓老人家多走出戶外。年長者運動增進健康後，久了成習慣，進而也會提升生活品質。

新北市65歲以上的老年人口接近54萬人，侯友宜說，在高齡化趨勢下，公園應規劃成為老少咸宜的休憩場域，讓所有年齡層的市民都可在其中找到適合的遊玩方式。

赫爾辛基的高齡公園與台灣一般公園相較，其設置的運動設施更能鍛鍊到身體各部位，侯市長指示同行考察的民政局長柯慶忠與社會局長張錦麗，參考芬蘭經驗，同時結合物理治療師專業意見，新北市也來規劃推動。

柯慶忠局長指出，人口密度較高的傳統都會區像是板橋、新莊、五股、三重等地，因發展較早，多數公園設施已達使用期限，且簡易的遊具及體健設施無法滿足多元全齡需求，市府自106年起與NGO、公民團體及專家學者共同推動公園遊戲場興闢及改善，截至107年底已完成55處公園特色或共融遊戲場，未來2年內預定還要完成41處，將借鏡國外成功案例，提供市民更多休閒及遊戲場域。

▲侯友宜參訪首都赫爾辛基Näyttelijäntie高齡公園。（圖／新聞局提供）

▲侯友宜參訪首都赫爾辛基Näyttelijäntie高齡公園。（圖／新聞局提供）

▲侯友宜參訪首都赫爾辛基Näyttelijäntie高齡公園。（圖／新聞局提供）

▲侯友宜參訪首都赫爾辛基Näyttelijäntie高齡公園。（圖／新聞局提供）

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