全齡式樹林藝文大樓啟用　侯友宜體驗全台首創「紅繩懸吊運動設備」





▲侯友宜訪樹林藝文綜合行政大樓。（圖／翻攝自侯友宜臉書粉專）

政治中心／綜合報導

在新北市樹林地區居民的引頸期盼下，費時3年打造的「樹林藝文綜合行政大樓」於日前舉行啟用典禮，7月份展開為期半年的試營運活動。新北市長侯友宜10日在臉書上介紹樹林藝文綜合行政大樓，強調該地方不只提供民眾藝文需求，更是一棟一站式滿足所有年齡層使用的全齡式建築物，歡迎市民朋友們多加利用。

侯友宜10日在臉書上表示，樹林藝文綜合行政大樓與樹木共存融為一體，成為環境的一部份的美麗景象，自己來到這裡有一種「想坐下來跟三五好友運動、聊天的感覺」。新北市文化局、新北市工務局，以及新北市農業局團隊透過原址4棵超過50年以上的老樹為整體規劃發想，以「歷史活見證、綠色活古蹟」打造遮蔭空間，讓大樓能自然產生風或提升風速，改善體感溫度，市民朋友可以輕鬆地在樹下活動及休息，不受高溫環境影響作息。

侯友宜說，進入到館內，除了新穎、明亮的空間，他還親自體驗位在二樓「日間照顧中心」的全台首創「紅繩懸吊運動設備」，可以幫助改善下背痛，「真的很讚！」還有結合運動跑道的體適能運動室、機艙造型的多功能感官刺激室，希望全新型態樹林衛生所是多功能的老幼共學空間，能多讓長者能夠參與活潑活力的課程並與年輕人多交流，達到預防延緩失能、失智，提升長輩自主性及生活品質。

「我常說有人的地方就有文化、就有藝術，要不斷提昇各區的藝文特色，期待各地都能有所發展，同時為解決升格後各機關辦公及藝文空間不足的需求。」侯友宜強調，費時3年的樹林藝文綜合行政大樓，除了有演藝廳、實驗劇場、衛生所，還有長照中心、圖書館、銀光咖啡館，以及市府局處辦公室等單位，並提供充足的汽機車停車位。「這裡不只提供民眾藝文需求，更是一棟一站式滿足所有年齡層使用的全齡式建築物，歡迎市民朋友們多加利用。」

樹林藝文綜合行政大樓

地址：新北市樹林區樹新路48號