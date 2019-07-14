台灣首位參訪Nokia的市長　侯友宜：未來引進新端科技追緝嫌犯

▲侯友宜日前訪問芬蘭指標型企業諾基亞及瑞典新創公司Findity。（圖／新北市府提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜日前訪問芬蘭指標型企業諾基亞及瑞典新創公司Findity，成為諾基亞首度接待的台灣縣市長。侯友宜表示，希望藉由這次參訪交流，學習最新通信科技與技術，作為新北市後續招商與帶動產業數位轉型，發展成為智慧經濟城市的參考。

諾基亞內部主管Mr. Karol Mattila、台灣諾基亞通信總經理劉明達及他們專業團隊的陪同侯友宜參訪，侯友宜說，諾基亞當年是市場最受歡迎的手機，現在轉型成為國際知名的數位服務商，所以這一次非常開心能率領市府同仁到諾基亞參訪，學習最新的科技趨勢，瞭解5G帶來的翻轉式革命。

劉明達介紹，諾基亞專為智慧城市發展的整合管理中心(Integrated Operations Center, IOC)，針對智慧城市中相關的資產管理系統，做有效率的管理與分析，應用場景包括水資源、建築工地、公共安全、行動監測分析等。

其中，智慧城市整合管理系統中與路燈結合監視系統應用，讓侯友宜印象深刻，透過街頭的監視系統，警方可以透過鏡頭去辨識語音及臉部面貌，幾乎沒有秒差的瞬間擷取現場的影像，並即刻傳輸到後端來追緝嫌犯，後端指揮系統可即時派遣所需要警力及所有技術工作人員到場，及時救援，將傷害降到最低。侯友宜也表示，新北市從100年起推動「科技建警」，未來將持續運用新端科技協助警方更有效率的執行勤務，打造綿密的社會安全網。

侯友宜表示，新北市近年積極推動區塊鏈、人工智慧、電子商務、5G及智慧製造等新興科技產業，5G是未來智慧產業發展的重要技術，新北市將藉由5G技術，整合人工智慧(AI)、區塊鏈(Blockchain)、雲端運算(Cloud Computing)、大數據(Big Data)等各項新興科技，協助新北企業做數位轉型，接軌國際。

侯友宜也拜訪了瑞典的新創公司Findity，創立於2011年的Fintech (金融科技)公司，是一群富有創造力及創新能力的團隊，主要是幫助客戶把所有差旅、吃飯、出行等單據資訊數位化及自動化，用更智慧化及簡化方式管理流程，解決行政耗時及繁瑣等問題。侯友宜表示，Findity開發領先市場以客戶為中心的技術，將耗時的行政流程跟繁瑣的程序自動化，對於新北市未來「簡政便民」的規劃有更多的參考。

諾基亞的研究團隊，包括全球知名的諾基亞貝爾實驗室(Nokia Bell Labs)，提供全球客戶佈建End-to-End（端對端）的5G網路，更快、更安全地改變人類的生活方式、經濟與社會；諾基亞在發展5G方面，不僅已於相關產業，包括健康照護、車聯網、智慧量表、以及智慧城市所需的一切互連技術提出方案，並深入與全球各產業領域的專家夥伴協作，共同打造更臻完善的互惠共贏的生態圈。