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他涼亭輕生...新竹今晚送肉粽！路線曝光「金山街→往竹中方向」生人迴避

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（示意圖／臥雲法師提供）

▲法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。示意圖與本案無關。（圖／臥雲法師提供）

記者林姸君／採訪報導

新竹金山街12日晚上9時許將有送煞儀式，有居民就在網路上提醒大家，若遇到默默迴避，或者怕忌諱就不要接近。對此里長吳慶杰證實有法事，這是客家人的習俗，遇到不要驚慌，閒雜人等也不要去圍觀。

吳慶杰表示，當事人在土地公後方的涼亭輕生，怕民眾有不好的聯想，加上涼亭部分較難處理，不像樹可以砍掉，若將建物拆除，又太過勞師動眾，才會建議集福宮來舉辦送煞儀式。

經詢問廟方，此次路線由金山面公園直接走金山街，接著再轉介壽路、光復路往竹中方向到頭前溪，預計從晚上9點開始，一直到晚上11點。

▲▼送煞路線。（圖／GOOGLEMAP）

▲送煞路線。（圖／GOOGLEMAP）

「送肉粽」是彰化沿海鄉鎮的喪葬習俗，又稱送煞或喫麵線，傳說是怕自縊的死者怨氣太重、會找替死鬼，所以必須由當地廟宇舉辦法會，將死者煞氣及所用繩索送到海邊燒掉；而之所以稱為「肉粽」，是因為端午節製作的肉粽多以細繩捆綁懸吊在牆壁上，因此暗喻上吊。

民俗專家提醒，砍斷上吊繩索，並將繩索「解掉」，是助亡者解脫、不再痛苦，但若決定跟著走就要走完，切記去的時候不能叫名字、不能回頭也不能脫隊；如果遇上的是正統鍾馗，則可以請對方在額頭上點一下硃砂，接著就可以離開。

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關鍵字：送肉粽,送煞

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