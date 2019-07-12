母病危通知一發！淚求四面佛「做什麼都願意」　她飛泰國還願...人生神轉

▲Alisa後來有飛泰國求子，2018年也成願了。（圖／Alisa授權提供）

記者周亭瑋／採訪報導

老家在桃園的Alisa，當年母親開刀住院，甚至接到病危通知書，在慌忙之際，她聽朋友建議特地北上，祈求長春路四面佛讓媽媽度過難關，後來還遠赴泰國還願；沒想到的是，她因此展開全新人生，不僅擺脫了一段痛苦婚姻，薪水更比之前高出兩倍。

當年，Alisa的母親頸動脈旁感染蜂窩性組織炎，因此住院開刀，由於該部位靠近動脈，死亡機率很高，醫師也發了病危通知書給家屬，「當下很急也很擔心，而且又是除夕前兩天，大家開心的過年，但我們全家人都在醫院陪媽媽。」

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▲▼她成為四面佛忠實信徒。（圖／Alisa授權提供）

焦急無助的Alisa那時聽朋友說，四面佛有求必應，於是她撥空前往，幫母親祈願，「只要讓媽媽度過難關我什麼都願意」，說也奇怪，她在拜的時候，覺得頭暈暈的，似乎還出現一道光，但一會兒就消失了。

事後母親的手術非常成功，醫生也表示，媽媽不管在復原及後續的保養上，都恢復的很好。眼看了卻一樁心願，Alisa立刻安排一趟行程，赴泰國四面佛還願；沒想到，她開始喜歡上有關泰國的一切，甚至開啟新人生。

▲▼母親現在的身體狀況很好。（圖／Alisa授權提供）

原本在服務業打滾的Alisa，每個月領5萬薪水，同時也有一段痛苦的婚姻，緊緊糾纏著她，「後來飛去泰國希望四面佛能夠幫我，結果回來就離婚了，還認識很多喜歡佛牌的朋友，尤其是我的乾姊，接著就莫名奇妙當了牌商，薪水比之前高兩倍，這是我之前沒有想過的事。」

Alisa向記者透露，除了當牌商，她現在也是個直播主，每個月會固定做公益直播，也會捐款、做善事，她感性地說，「人的一生，沒有一味的苦，沒有永遠的痛，沒有邁不過的坎，沒有闖不過的關。雖然對於信仰，不可太過迷信，但我只想表達尊重神佛，不要輕易否定任何宗教，因為信仰精神都是一様的。」

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