日本「珍珠咖哩飯」驚悚誕生！台灣網友震撼瘋傳　嘔嘔嘔超想吐

▲日本「珍珠咖哩飯」誕生，台灣網友都嚇壞了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

日本刮起一陣珍奶旋風，還衍生出許多「創意料理」，讓台灣人跌破眼鏡。如今又有一道「珍珠咖哩飯」在網路社群上瘋傳，讓許多台灣網友大驚失色，紛紛幽默表示「台日情誼到此為止」、「就像鳳梨放在披薩上」、「終於懂義大利人的感覺了」引發熱烈討論。

有網友在臉書「爆廢公社」轉貼一張照片，能清楚看到2個人提著一鍋香噴噴的咖哩，但仔細一看，醬汁內竟有許多黑色粉圓載浮載沉，畫面令人怵目驚心，也讓原PO崩潰直呼，「日本人對珍珠奶茶的喜愛已經走火入魔、慘無人道、喪心病狂了。」

許多網友看完紛紛留言，「這鍋看起來好可怕」、「放過珍珠吧！拜託了」、「我到底看了什麼，珍珠好可憐」、「日本人真的沒有極限」、「好像餿水」、「這不是馬桶內的東西嗎」、「人類可以吃嗎？」、「這個我真的不行」。

經查，原圖疑似出自於大阪大學天文社，近日被微博網友分享到網上後爆紅，也再次讓台灣人見證了日本對珍珠的狂熱，掀起熱議。

▼日本人推出一系列珍奶料理，這道「珍珠飯」也讓台灣人看得目瞪口呆。（圖／翻攝自推特／SoraNews24）

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