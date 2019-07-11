和女友住青旅！他口誤「有提供叫床服務嗎」　櫃檯反問一句羞爆：不敢再來

▲青旅示意圖。（圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

口誤的時候通常會讓雙方都尷尬，不過這位工作人員應變超快，一句神回覆讓原PO嚇到不敢再來。一名男網友日前和女友同住一間青旅，他向櫃檯詢問有沒有morning call服務時，竟口誤講成「叫床」服務，不過對方一點都不害羞，反問一句話讓網友們全都笑慘了。

一名男網友在Dcard上分享一個有趣的住宿經驗，他表示幾天前和女友一起去外縣市考試，在某間青年旅館訂了房間，櫃檯人員在所有手續都辦妥後，告知他們退房的時間是早上11點，且房間內除了禁菸，為了避免影響到他人，手機也必須調至靜音模式。

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由於兩人是分房睡的，女友煩惱手機調靜音就不能設鬧鐘了，擔心因此睡過頭，而且房間裡都是不認識的人，要求他人幫忙好像有點尷尬。原PO一時也想不到其它方法，「這時候我不知道來的時候車上沒睡飽還是怎樣」，就問了櫃檯「請問你們這邊有提供『叫床』服務嗎？」尷尬口誤讓空氣都凝結了。

原PO3秒後才意識到自己說錯話，正要更正成「抱歉剛剛講錯，是『叫起床』」時，櫃檯人員竟然順勢神回「沒有這個服務欸，但我們有提供保險套，你們要改雙人房嗎？」讓女友當場笑到黑菇，原PO也說自己以後真的不敢再來這間旅館了。

▲保險套示意圖。（圖／pixabay）

對此網友們也都笑翻了，紛紛開始想像該名櫃檯員工的表情，「其實櫃檯人員想大喊普雷萬（play one）」、「講morning call比較不會誤會啦」、「得體一點可以講『晨喚』？」、「青旅竟然有提供保險套」、「所以你們有換房間嗎」。

此外也有其它網友貼心提醒，一般手機就算是開靜音鬧鐘也還是會響，只要記得先把音量降低一點，然後響了之後趕快關掉起床，應該就不太會影響到其它客人了。

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