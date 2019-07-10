▲小孩已平安出生～（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

生活中心／綜合報導

一名網友在臉書透露，6月底老婆告訴他，兒子的女朋友懷孕了，好像懷孕7個多月，沒想到帶去大醫院檢查，醫生告訴他們「已經開2指，很快就會生」。短短4天就當阿公的經歷，讓他直呼是個「太過刺激的禮物」。

原PO在《爆怨公社》表示，6月28日早上他還在睡夢中，老婆先是神秘兮兮地「打預防針」，「跟你說一件事，你不要生氣」，原先以為老婆用壞東西，不料是兒子女友懷孕，他瞬間驚醒，「不是早警告他不要發生這種事，他還答應我不會！」隨後問老婆，對方懷孕幾週，得到疑似7個多月的答案後，心裡只有「慘了，不知道對方家長會怎麼解決」。

請繼續往下閱讀...

▲▼小孩出生後因為黃疸，在醫院照燈治療。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過事情還是得處理，原PO當日下午帶著剛參加完結業式的高一兒子，去見女方家長，好在對方家長態度明理，認為事情都已經發生，比起責罵更該想如何解決。由於女方沒告訴家人懷孕，於是先前往婦產科產檢，醫生告訴他們「胎兒是男孩，已經37週大，預產期在7月中」，原PO表示，只能選擇生下來，家長們討論過後，他們將女方接回家待產。

原PO指出，為保險起見，7月1日他們還是帶女方去大醫院檢查，沒想到醫生表示「已經開2指，今晚或明天早上就會生」，馬上安排住院待產；7月2日早上6點24分，小孩平安出生，原PO當下心情很激動、開心，「在我42歲這年，我當上了阿公，我老婆38歲當了阿嬤，而我兒子竟然只給我們4天的時間心理準備...」。

他最後表示，目前小孫子因為黃疸，正在醫院照燈治療，希望能早日出院，至於兒子，希望未來做事能多加思考、成熟穩重，有事都可以先和家人說。2萬名網友看完除了按讚恭喜，也紛紛留言「四天的準備，可愛的禮物」、「版主的人生進階速度好快啊」、「其實幾歲成家根本不是重點，主要還是看雙方有沒有家庭觀吧！加油！」