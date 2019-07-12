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逢甲大學宿舍變身高級飯店　網友：太誇張，準備轉學了啦！

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▲逢甲大學新落成的福星宿舍，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁與官方網站）

▲逢甲大學新落成的福星宿舍，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁與官方網站）

▲逢甲大學新落成的福星宿舍示意圖，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁／官方網站，以下同）

生活中心／綜合報導

台中逢甲大學進行福星男生宿舍升級，今（7／12）在粉絲團曝光內部裝潢示意圖，乍看之下根本就像高級五星飯店，房間內原木與低調時尚的裝潢，加上長型的學習書桌與窗外綠意相互應，公共空間根本像豪宅，引發網友討論，有學長感嘆「我們住的是什麼垃圾」，還有學生表示：「準備轉學了！」

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▲逢甲大學新落成的福星宿舍，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁與官方網站）

▲寬敞明亮的大廳。

以逢甲大學大小事為主題的「逢城學記Check in at FCU」粉絲團，今PO上今年8月即將完工的福星男生宿舍示意圖，精緻時髦的「內裝」引發討論，短短6個小時吸引近千個留言，還有超過700次的轉貼，還有人留言「老天鵝，逢甲真的沒有極限」。

從示意圖上看到新宿舍的裝潢採時髦簡約風格，長型的房間有4個單人床的規劃，雖然是上下舖卻能各自保有自己的空間，大片原木的裝潢配上鐵灰色的牆面設計，還有與床將結合的置物櫃，整體感覺乾淨清爽，一點都不輸日本的青年旅館，更誇張的是每個房間還有小冰箱啊！

▲逢甲大學新落成的福星宿舍，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁與官方網站）

▲逢甲大學新落成的福星宿舍，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁與官方網站）

▲不但有私人空間與置物櫃設計，居然還有小冰箱。

而公共空間的設計更像是豪宅與五星旅館，大片落地窗引入自然光線，原木地板搭配溫暖風格的地毯，還有長桌與設計椅交錯座落，燈光的設計即使到了晚上仍會很有氣氛，浴廁空間則使用大量的石材，營造華麗感，根本就是高級俱樂部的廁所。

▲逢甲大學新落成的福星宿舍，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁與官方網站）

▲逢甲大學新落成的福星宿舍，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁與官方網站）

▲逢甲大學新落成的福星宿舍，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁與官方網站）

▲逢甲大學新落成的福星宿舍，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁與官方網站）

▲大廳與浴廁的設計超時髦，讓人以為到了五星飯店。

升級後的福星男生宿舍預計有768床，其中約有700床可供新生抽籤申請，今年8月就正式完工，預計9月的新學年，學生就能入住新宿舍。許多網友看過圖片之後直呼太誇張，連逢甲校友都表示超級遺憾，「都想再回去讀一次了。」

而逢甲大學極限還沒到，今年9月「精采學舍」也將落成，根本也是豪宅一枚！其學舍規劃有604床位、共166間房，房間還有5種單元類型，各層設有公用交誼空間，打出南向正立面配合終年陽光直射，並設置大量植栽，採光跟質感都掛保證。

▲逢甲大學新落成的福星宿舍，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁與官方網站）

▲逢甲大學新落成的福星宿舍，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁與官方網站）

▲逢甲大學新落成的福星宿舍，豪華內裝引起討論。（圖／翻攝逢城學記Check in at FCU粉絲頁與官方網站）

▲接連9月「精采學舍」也將登場，內部裝潢設計也是超驚人，有人畢業後會想離開嗎？

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關鍵字：逢甲大學,台中,宿舍,男生宿舍,福星,精采學舍,學生宿舍,飯店

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