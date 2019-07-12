蔡英文拚外交叮嚀「顧好家」　陳其邁：行政團隊全力當後盾

▲陳其邁承諾總統會在台灣好好拚政績。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文11日啟程展開為期12天的出訪之旅，行政院副院長陳其邁12日於臉書發文表示，總統有叮嚀他和行政院長蘇貞昌一定要「顧好家」。他承諾，行政團隊會全力拼政績當總統的後盾。

陳其邁表示，「蔡英文總統本週啟動自由民主永續之旅，出訪友邦為台灣拚外交。出門前，叮嚀蘇貞昌院長和我一定要顧好家，讓人民安心。這幾天，一大早的輿情會議，院長要各部會上緊發條，行政團隊全力拼政績，當總統的後盾」。

遵守與總統的承諾拚政績，陳其邁表示，行政院會通過「駐波蘭代表處與波蘭臺北辦事處刑事司法合作協定」、「大眾捷運法」與「鐵路法」部分條文修正草案，並召開「食品安全聯合稽查專案小組會議」；他也主持「消費者保護委員會議」、「國家金融安定基金管理委員會議」，讓金融及民生物價保持平穩。

另外，陳其邁也向國人分享好消息，「台商回台投資持續破紀錄成長，已經突破4440億，預計創造超過4萬個本國就業機會！」

陳其邁提到，拚外交的蔡總統在美國紐約傳出創下外交首例的好消息，以總統身分在我國駐紐約辦事處，參與我國友邦駐聯合國常務代表公開酒會，十七位友邦代表全數出席。台美之間的高度互信、友邦的全力相挺，從與會眾人熱切互動的氣氛中，一覽無疑。

陳其邁強調，總統、行政團隊會分工合作、團結一致，做好護主權、拚經濟的任務，「

當台灣勇敢自信，世界就會與我們同行！」