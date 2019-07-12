鐵路殉職勇警靈堂未設簽名簿　蘇貞昌弔唁慰問父母：要保重身體

▲▼ 行政院長蘇貞昌弔唁殉職警李承翰，並慰問家屬。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院長蘇貞昌在內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、嘉義縣長翁章梁等人的陪同，前往李承翰靈堂上香悼念。蘇貞昌神情嚴肅，拿香深深三鞠躬，結束後向李的父母握著手頻頻道歉，並要他們保重身體。由於靈堂未設簽名簿，因此蘇並未有簽名動作，不過媒體問他對網傳摔筆事件看法，蘇未說明即上車離去。

日前網路流傳蘇貞昌南下嘉義弔唁殉職警李承翰時簽名摔筆，隨後行政院與蘇貞昌都透過網路立即澄清，警方隨後也逮捕惡搞工程師，因此，今日蘇貞昌抵達靈堂時現場未至放簽名簿，對於先前發生的惡搞事件，蘇貞昌也沒有回應。



行政院發言人徐國勇隨後表示，警察為人民著想，在人潮眾多及狹窄的空間，開槍就怕傷及無辜。因此緊急採購電擊槍，提供捷運、台鐵及高鐵等狹窄空間，使用槍械也能使用電擊槍，對於事件處理也會更迅速。



7月16日的告別式，為方便各界人士及民眾弔唁，會場將移至嘉義燈會舊址中正路與新生路口空地。家屬也請徐國勇擔任點主官。鐵路警察局高雄分局分局長陳順和說明，李承翰告別式結束後火化，骨灰由家人進行安位，靈位將入祀忠烈祠

▲▼ 鐵路警李承翰告別式會場將移至嘉義市台灣燈會舊址。（圖／記者翁伊森攝，下同）