蔡英文過境美國　國台辦開砲：難逃被唾棄下場

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者魏有德／綜合報導

總統蔡英文出訪加勒比海友邦，期間過境美國紐約，並出席「友邦駐聯合國常代酒會」。大陸國台辦發言人馬曉光12日開砲抨擊蔡英文此行「過境」美國，是為一黨、一己之私，「企圖藉外部勢力挑戰一個中國原則，難逃被唾棄的下場」。

▲蔡英文抵達美國紐約。（圖／蔡英文臉書）

馬曉光表示，蔡英文及民進黨當局企圖藉外部勢力挑戰一個中國原則，嚴重破壞台海和平穩定，從中謀取政治利益，「任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。」

馬曉光提到，民進黨當局罔顧台灣民眾安危福祉，挾洋自重，「甘當外部勢力干涉中國內政的棋子，更是錯判形勢、背離民心，難逃被唾棄的下場。」

▲蔡英文出席友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會。（圖／駐紐約經濟文化辦事處）

蔡英文11日啟程，展開為期12天的自由民主永續之旅，預計前往在加勒比海的友邦國家，包括海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞，期間也將過境美國紐約及丹佛。

蔡英文抵達紐約時表示，無論是現在或未來，台灣都不會屈服於任何外來勢力的威脅以及恫嚇，所有阻撓台灣走向世界的困難，都只會更加堅定我們邁向國際社會的決心。

