蔡英文迎戰美中貿易戰強化台美合作　出席企業峰會將聚焦3重點

▲總統蔡英文過境美國紐約。（圖／駐紐約經濟文化辦事處）



記者陶本和／美國紐約報導

總統蔡英文美東時間12日在美國紐約的行程，上午11時至12時40分，將出席台美企業峰會，屆時桃園市長鄭文燦也會趕來匯合「同框」。據了解，本次議程將聚焦在三方面，包括台美的機會與挑戰、產業對台投資，以及並強化企業間的互信。

蔡英文上午應邀出席由美台商業協會（USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會。

據了解，本次會議將由USTBC主席暨NASDAQ董事長Michael Splinter擔任主持人，而其中也包括美光、花旗、GE、康寧等重要級美國企業領袖出席。另外，桃園市長鄭文燦也將率領我國企業領袖團與會，屆時將與蔡英文「同框」。

在本次高峰會背景方面，主要起緣於蔡英文2016年上任以來，啟動5+2在內的總體經濟計畫，這些計畫一方面關鍵我們經濟、產業本身的升級轉型，也讓台灣與美方在這相關的各種產業項目上的連結更加深化。

其中，就包括：智慧機械、AIOT、生醫產業、國防產業與循環經濟等等，都是近年雙方大幅深化合作的領域。

另外，由於台灣已經被定位為世界「最安全」的高科技與通訊產品研發製造地，這部分加速了美國在內主要國際高科技產業與台灣的合作與投資。其中就包括：美光、高通、微軟、google、思科、康寧等。

據了解，這些都是台灣當前經濟、產業升級的關鍵，而台灣產業在美國有更多的投資、整體在技術研發、產業的國際佈局上也可以有更多提升；此外，在美中貿易衝突的國際經貿架構下，為了深化合作，蔡英文的應邀出席，也具特別意義。

在議程重點方面，也聚焦在三個方面：首先，會議將討論在當前貿易環境下，台灣與美國企業的機會與挑戰；第二部分是，對討論產業對台灣的投資，包括政策面與發展環境；第三個方面，會議將討論如何強化企業與企業間的更多相互信任，以確保彼此在相對緊張的貿易環境下的合作。