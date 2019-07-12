軍售+蔡英文過境美國「我們嚴重關切」　王毅嗆美：涉台問題上玩火將搬石頭砸自己腳

▲王毅。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）



大陸中心／綜合報導

中國外交部長王毅12日就「美國向台灣出售武器、蔡英文總統過境美國」等涉台議題敦促美方，充分認識到涉台問題的嚴重性，切實按照兩國元首就推進協調，不要一錯再錯，更不要在涉台問題上玩火。他強調，「如果試圖給中美關係製造新的困難和麻煩，最終必將搬起石頭砸自己的腳。」

中國國務委員兼外交部長王毅12日在布達佩斯和匈牙利外長西雅爾多共同會見記者時指出，前幾天，美國政府不顧中方嚴正立場和堅決反對，批准向台灣出售武器裝備，「我們已提出嚴正交涉；對於蔡英文過境美國，我們表示嚴重關切，堅決反對美台進行任何形式的官方接觸。」

王毅表示，「台獨分裂活動逆歷史潮流而動，違兩岸民心而為，沒有前途、沒有出路，注定失敗，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，且任何人、任何勢力都不能阻擋兩岸實現統一的歷史進程，都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。」

▲美對台軍售。（圖／達志影像／美聯社）



「我們敦促美方充分認識到涉台問題的嚴重性，以實際行動恪守一個中國的承諾和中美三個聯合公報規定，切實按照兩國元首就推進協調、穩定、合作為基調的中美關係達成的重要共識，正確處理涉台問題，不要向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號，不要一錯再錯，更不要在涉台問題上玩火」，最後，王毅強調，如果試圖給中美關係製造新的困難和麻煩，最終必將搬起石頭砸自己的腳。

此外，對於「蔡英文過境美國」一事，國台辦發言人馬曉光12日也指出，「蔡英文及民進黨當局為一黨、一己之私，企圖借外部勢力挑戰一個中國原則，嚴重破壞台海和平穩定，從中謀取政治利益。任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的決心和能力。」

他進一步強調，「民進黨當局罔顧台灣民眾安危福祉，挾洋自重，甘願當外部勢力干涉中國內政的棋子，更是錯判形勢，背離民心，難逃被唾棄的下場。」

▼蔡英文「自由民主永續之旅」過境美國。（圖／攝影中心攝）

